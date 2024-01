El país donde es legal dispararle con pistolas de paintball a los lobos

(IMAGEN DE REFERENCIA) / Se cree que en la actualidad viven unos 20 lobos en este país. Foto: Freepik

Las autoridades de los Países Bajos pueden disparar con pistolas de paintball a los lobos que representen un peligro para las personas, así lo dictaminó un tribunal esta semana.

Tras una larga batalla legal, el tribunal de Utrecht, en el centro del país, determinó que el comportamiento de algunos lobos del Parque Nacional De Hoge Veluwe representan “una grave amenaza para la seguridad pública”. En este parque, uno de los más importantes del país, viven especies como ciervos, muflones y jabalíes, que han sido atacados por los lobos en los últimos años.

Según el tribunal, los lobos se han vuelto más audaces en sus interacciones con los humanos. Por ejemplo, una loba no se asusta cuando los fotógrafos se acercan a ella, y, además, se aproxima ella misma a los ciclistas y los paseantes, así ha quedado registrado en varios videos. “El hecho de que el lobo parezca tener cada vez menos miedo de la gente no significa que el animal ya no pueda volverse agresivo y morder”.

El tribunal indicó en su sentencia que, si la pistola de paintball se utiliza correctamente y no se apunta a los ojos del animal, en un arma segura. Además, aclaró que otros métodos para ahuyentar a los lobos como los gritos no son eficaces y el aerosol de pimienta se consideró peligroso para la salud de los animales. “No hay otra solución satisfactoria que disparar al lobo con una pistola de paintball (...) es necesario en interés de la seguridad pública”, agregó el tribunal en su decisión.

Dos siglos después de que fueran cazados hasta su extinción, los lobos regresaron a los Países Bajos en 2015, cruzando la frontera desde Alemania. Actualmente, se cree que viven unos 20 lobos en este país, donde son una especie protegida y no se pueden cazar.

Por el momento, no quedó claro cuándo las autoridades comenzarán a usar las pistolas de paintball para ahuyentar a los lobos.

La decisión se produce en un momento en que Europa debe gestionar su población de lobos, que se ha recuperado de una situación cercana a la extinción.

La Comisión Europea anunció en diciembre su intención de modificar su estatus de especie protegida – lo que permitiría su caza –, después de que los datos mostraran que suponen una amenaza creciente para el ganado y otros animales.

Bruselas pidió a los países miembros de la UE que revisen el estatuto de protección del lobo, que pasaría de “estrictamente protegido” a solo “protegido”, lo que autorizaría su caza bajo una regulación estricta.

La Comisión calcula que hay unos 20.300 lobos en toda la UE y que “los daños al ganado han aumentado a medida que crecía su población”.

Según un estudio de la Comisión, los lobos matan al menos 65.000 cabezas de ganado al año en la UE: ovejas y cabras en el 73% de los casos, vacas en el 19% y caballos y burros en el 6%.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien perdió a su poni tras el ataque de un lobo, afirmó que “el regreso de los lobos es una buena noticia para la biodiversidad en Europa. Pero la concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real, especialmente para el ganado”.

