El peso que compartimos: la salud de las mascotas revela los excesos de sus tutores

La alimentación industrializada, tanto para personas como para mascotas, se ha vuelto una constante. Foto: Ivan Babydov

Durante años se asumió que la obesidad era un problema exclusivamente humano, un efecto colateral del ritmo acelerado, del trabajo sedentario y de una dieta cada vez más industrializada.

Sin embargo, en silencio, algo similar comenzó a ocurrir en los hogares: los animales de compañía empezaron a engordar al mismo ritmo que sus tutores. Hoy, las cifras ya no dejan espacio para la duda.

En Estados Unidos, más de la mitad de los perros y gatos presentan sobrepeso u obesidad, una tendencia que no solo preocupa a veterinarios, sino que revela una...