La Red Zoocial
El peso que compartimos: la salud de las mascotas revela los excesos de sus tutores

Con el paso de los años y el cambio en los estilos de vida, los animales de compañía también comenzaron a engordar. En este artículo exploramos cómo los hábitos de sus tutores influyen en un fenómeno que ya deja a más de la mitad de las mascotas en Estados Unidos con sobrepeso.

Mariana Álvarez Barrero
03 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
La alimentación industrializada, tanto para personas como para mascotas, se ha vuelto una constante.
Foto: Ivan Babydov

Durante años se asumió que la obesidad era un problema exclusivamente humano, un efecto colateral del ritmo acelerado, del trabajo sedentario y de una dieta cada vez más industrializada.

Sin embargo, en silencio, algo similar comenzó a ocurrir en los hogares: los animales de compañía empezaron a engordar al mismo ritmo que sus tutores. Hoy, las cifras ya no dejan espacio para la duda.

En Estados Unidos, más de la mitad de los perros y gatos presentan sobrepeso u obesidad, una tendencia que no solo preocupa a veterinarios, sino que revela una...

Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

