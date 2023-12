En Central Park, las mascotas son conmemoradas en un árbol de navidad

Este no se encuentra en un lugar de alta visibilidad, parte de su magia es que pocos pueden encontrarlo y que solo algunos se acercan a ver qué tiene en sus ramas. Foto: Larry Closs

En un rinconcito de Central Park, Nueva York, Estados Unidos, está un árbol que es considerado como una planta de conmemoración para las mascotas en navidad. Este maravilla a quienes lo descubren, porque brilla con cientos de fotografías laminadas, notas y adornos de mascotas fallecidas. Entre ellas, Milo, según su postal, “un buen chico”; y los hermanos Al Dente, quienes son “amados por siempre”.

Además, está la tortuga Sherman, Geo el pez y una ardilla del parque llamada Miss Parker, conocida por ser “intrépida, independiente y divertida”. Este árbol lleno de recuerdos y amor es decorado todos los años por su guardián y sus voluntarios entre el Día de Acción de Gracias y el Día de Reyes de enero, para expresar públicamente el cariño que siente la población por los peludos.

Luego, el encargado guarda cada recuerdo para ponerlo en la próxima temporada navideña. No obstante, el sábado pasado, 16 de diciembre, llegaron a las ramas del árbol nuevas memorias, cuando caminantes –que recorren todo el país en una iniciativa llamada Ever walk– se percataron de la existencia de la enorme planta.

Así fue como se sumó la historias de Jazz, un amado pomerania que desde hace un año no acompaña a su familia en el plano terrenal, y que es descrito por los suyos como un chico valiente, guapo y como el mejor amigo que alguien pudiera tener, según expresaron sus cuidadores al New York Times.

Larry Closs, escritor y fotógrafo, público un artículo que habla sobre la historia de esta gran conmemoración. Data de la década de los 80, cuando el director de casting, Jason Redoock, paseaba a su canino cerca al árbol. Notó que este tenía juguetes para mascotas a su alrededor. Al día siguiente, volvió con su peludo y con la actriz Nicki Gallas y su perro, cuando ella también vio lo particular del árbol. Por ello, comenzaron esta tradición de regresar al lugar y traer sus propios adornos y recuerdos.

“Dado que el árbol era de hoja perenne y que solo faltaban unas semanas para Navidad, la pareja decidió que era un árbol de Navidad y así nació el memorial navideño para las mascotas. Siempre es extremadamente conmovedor cuando alguien viene y tiene recuerdos”, escribió Closs. “Los ves ponerlo en el árbol, ya sabes, y las lágrimas inevitablemente surgen. Y es difícil no sentir un nudo en la garganta en esas circunstancias”, concluyó.

La actual guardiana del árbol, Marianne Larsen, compartió al Times que la época más conmovedora en la que cuidó del árbol fue en pandemia, ya que surgió una avalancha de fotografías. “En 2020, agregamos 200 fotografías. El año siguiente fueron otras 200, y en el 22 fueron 200 más. Así que ahora son más de 600, y creo que a partir de hoy podríamos llegar al menos a 750″, dijo.

La ubicación del árbol se mantuvo en secreto durante décadas y sigue siendo en gran parte desconocida. Hay que encontrarlo por casualidad o alguien tiene que saber dónde buscar. Pues, para la actual cuidadora parte de la alegría está en descubrir dónde está plantado.

“Pasarás y dirás: ‘¿Qué es eso?’. Y si se toman un momento para entrar, verán que es un árbol conmemorativo porque algunas personas piensan que es solo un árbol de Navidad de celebración, pero no lo es”, comentó. Larsen compartió que incluso las personas que se mudaron a la ciudad pasan durante las vacaciones para visitar los monumentos conmemorativos que dejaron.

Como Kelli Lipson, su prometido, Jorn Santegoeds, y su perro, Jakes, una mezcla de Boston terrier de 7 años. Los tres se acercaron al árbol con la foto de Nando, un bulldog francés de 5 años que murió de un tumor cerebral en agosto. Lipson dijo que su perrito no solo cambió sus vidas, sino también las de otros perros, ya que su corta vida los había inspirado a comenzar a criar mascotas. “Hizo mucho bien por el mundo, por eso queremos conmemorarlo”, dijo.

