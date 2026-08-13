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En imágenes: este fotógrafo capta divertidas escenas de perros bajo el agua

¿Se imagina cómo cambia la expresión de un perro cuando se sumerge en el agua? El fotógrafo estadounidense Seth Casteel convirtió esa curiosidad en una serie de imágenes tan divertidas como tiernas, en las que los protagonistas aparecen justo en el momento en que se lanzan a buscar sus juguetes favoritos. Bajo el agua, los perros muestran gestos y movimientos inesperados que Casteel logró capturar en su proyecto Underwater Dogs, una propuesta que combina fotografía, creatividad y el particular comportamiento de estos animales al enfrentarse al agua.

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13 de agosto de 2026 - 07:00 p. m.
¿Qué cara pondría su perro si se sumergiera bajo el agua? Estas fotos capturan ese curioso momento con resultados tan graciosos como tiernos.
Foto: Seth Casteel

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