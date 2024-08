“Entiéndanme”: Jhonny Rivera pide a sus fans que no le regalen más animales

Los conejos fueron entregados en una caja, y aunque el cantante asegura que no les falta la comida y el agua, no se sabe cuándo podrán estar en un entorno seguro. Foto: Instagram: @jhonnyrivera

El reconocido cantante Jhonny Rivera, famoso por su éxito en la música popular, ha hecho un importante llamado a sus seguidores para que eviten regalarle animales durante sus giras. A través de un mensaje en sus redes sociales, el artista explicó su preocupación: “como la gente sabe que me gustan los animales, siempre me quieren regalar animales (…) no les va a faltar ni zanahoria ni agua, pero qué pesar. Entonces, cuando yo les diga que no les puedo recibir, por favor entiéndame que lo hago más por el bien de los animales”.

Según el Canal RCN, esta petición surge tras recibir dos conejitos durante uno de sus conciertos en Cauca, un gesto que, aunque parece bien intencionado, hace reflexionar al artista y a toda la comunidad sobre el bienestar de los animales.

Rivera, quien ha demostrado su afinidad con los animales a lo largo de los años publicando fotos con caballos, perros y otras especies, destacó que los conejitos fueron entregados en una caja y, a pesar de recibir agua y alimento, el hecho de recibir animales de manera inesperada puede generarles estrés y malestar por los días que permanecerán en gira.

El mensaje de Jhonny Rivera subraya una preocupación mayor sobre la responsabilidad que conlleva tener animales de compañía. No se trata solo de la intención de hacer un regalo, sino de garantizar que cada mascota sea recibida en un entorno preparado para su bienestar. La entrega inesperada de animales puede llevar a situaciones en las que no se les proporcione el cuidado necesario, afectando su salud y felicidad.

Este caso pone en evidencia la importancia de considerar las necesidades y el bienestar de los animales antes de hacer “un regalo”. Al evitar la entrega de mascotas sin la preparación adecuada, se contribuye a prevenir el estrés y el maltrato involuntario, promoviendo una mayor responsabilidad en la tenencia de animales.

Las mascotas no son simples obsequios; son una responsabilidad que dura toda su vida y requieren de tiempo, cuidado y compromiso constante. Es crucial estar preparado para brindarles el entorno y la atención que necesitan.

