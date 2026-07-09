Erling Haaland, el goleador de Noruega que sueña con cuidar vacas, toros y cabras

Su proyecto incluye la adquisición de una pequeña explotación agropecuaria en su ciudad natal. /EFE Foto: EFE - Sebastiao Moreria

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Más allá de haber ayudado a consolidar la página más gloriosa del fútbol noruego al clasificar a su selección a los cuartos de final del Mundial 2026, Erling Haaland mantiene sus pies firmes sobre la tierra, o más exactamente, sobre el suelo de una granja.

El delantero del Manchester City, de 25 años, demuestra de manera constante que el glamour de los estadios no supera su verdadera pasión, el amor por la vida rural.

Criado en Bryne, una localidad agrícola en el sudoeste de Noruega, el jugador aprovecha cada receso de la temporada para desconectarse de la élite deportiva y regresar a sus raíces. Su vínculo con la naturaleza no es un pasatiempo superficial, por el contrario, responde a un proyecto de vida enfocado en el respeto y la convivencia con las especies de campo.

El bienestar animal como prioridad

Para Haaland, la calidad de vida de los animales es un factor fundamental. Durante una reciente visita a una granja local, donde suele abastecerse de productos frescos, el futbolista enfatizó la importancia de la ganadería responsable.

“Cuidan muy bien a los animales, y eso también es importante. Creo que así la calidad es incluso mejor”, afirmó el delantero, vinculando de manera directa el trato digno a los ejemplares con el valor del producto final.

Esta visión orientada al respeto animal se refleja en sus redes sociales, donde se le observa con frecuencia interactuando de forma cercana con toros, vacas y cabras.

Entre botas y pastizales

El anhelo del futbolista va mucho más allá de las visitas esporádicas. En declaraciones ofrecidas a medios internacionales como la BBC y Sky Sports, Haaland ha confirmado que su meta a largo plazo, una vez decida retirarse de las canchas, es convertirse en “el mejor agricultor del año”.

El proyecto incluye la adquisición de una pequeña explotación agropecuaria en su ciudad natal, orientada al cuidado de ganado vacuno y caprino.

Lejos de los ruidos de las tribunas, las actividades predilectas del jugador consisten en subirse a un tractor y alimentar personalmente a las vacas, una labor que, según asegura, le brinda la tranquilidad que el entorno del fútbol de alta competencia le suele restar.

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