No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

27 de octubre de 2025 - 03:42 p. m.

“Es muy berraco”: Julián Pinilla revela lo que nadie ve detrás de sus videos

Detrás del creador de videos virales hay un joven boyacense con un propósito. El Chico de la Ruana habló con El Espectador sobre sus rescates, su nueva vida con su mascota Canela y su sueño de seguir ayudando.

Ana Vega

Paula Andrea Saavedra Morales

