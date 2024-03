Esta es la manera correcta de saludar a un perro

En el lenguaje de los perros, los acercamientos de frente y el contacto visual directo son amenazantes, así que se deben evitar hacerlos en lo posible. Foto: Freepik

Un can amenazado o asustado podría reaccionar con temor, gruñidos e incluso mordeduras. El American Kennel Club (AKC), una organización de defensa de los perros de pura raza fundada en 1884, explica que es esencial aprender cómo saludar a perros desconocidos de manera segura y cortés, lo que les permitirá a las personas interactuar más fácilmente con cualquier can que encuentren.

Se debe pedir permiso

El American Kennel Club explica que, a diferencia de las personas, los canes no pueden decirle a los demás si prefieren estar solos. En muchas ocasiones, ellos dependen de sus dueños para que puedan protegerlos de la atención no deseada. Por ello, en primer lugar, resulta esencial pedir permiso al propietario de un can antes de saludar a su mascota.

De forma bastante frecuente, personas con buenas intenciones pueden insistir, incluso después de recibir un “no” por parte del propietario del animal. No obstante, esto puede ser peligroso, pues puede terminar afectando al perro o a la persona implicada. Algunos canes que están asustados no cambiarán repentinamente su estado emocional solo porque las personas son amables.

Incluso, con algunos canes que son amistosos y buscan la atención de las personas, es recomendable preguntar en primera instancia al propietario del animal. Esto debido a que los dueños pueden estar trabajando en corregir algún mal hábito del can, o algún comportamiento indeseable.

No se comporte de una manera amenazante

El grupo Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) recomienda que en vez de acercarse directamente, lo cual podría ser interpretado como un comportamiento agresivo, es recomendable adoptar una postura no amenazante. Para que una persona se muestre amigable, es esencial girar ligeramente el cuerpo hacia un lado y mirar al perro con la visión periférica. En el lenguaje de los perros, los acercamientos de frente y el contacto visual directo son amenazantes, así que se deben evitar hacerlos si es posible. Algunos canes tienden a acercarse más si las personas se agachan.

El American Kennel Club asegura que es esencial esperar a que el perro se acerque, porque esta es una indicación de que quiere conocer a la persona. Si este se queda atrás, es fundamental entender que el animal no está de humor para socializar.

Proceda con cautela al acariciar

Si las personas cuentan con el consentimiento del cuidador y el animal parece estar dispuesto a recibir caricias, es recomendable acariciarlo suavemente en el costado de la cara, el cuerpo o en la espalda. PETA afirma que si en algún momento el animal muestra señales de estrés o incomodidad, como quedarse quieto, ponerse rígido, gruñir, lamerse los labios, alejarse, esconder la cola o evitar el contacto visual, se debe retirar lentamente la mano y alejarse.

Evite ser ruidoso

Resulta comprensible: al momento de ver a un animal en el patio de una cafetería, algunas personas pueden comenzar a hacer ruido y a admirarlo. Sin embargo, es crucial resistir la tentación de chillar y hablar en tono de bebé frente a ellos, pues son sensibles al ruido y esto puede abrumarlos.

