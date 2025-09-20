No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
20 de septiembre de 2025 - 02:00 p. m.

¿Estaría dispuesto a amar a un animal que otros descartaron? | Video

Abrir la puerta de su casa a un animal con necesidades especiales es abrir también su corazón. Desde Cerafín, el perro con alopecia adoptado por Daniel Samper, hasta Cola, la perrita que volvió a correr tras perder sus patas traseras, estas historias muestran que la verdadera belleza está en la alegría, el amor y la resiliencia que cada animal puede ofrecer.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

