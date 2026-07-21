Estas dos cachorras fueron abandonadas y ahora buscan familia que les dé un hogar

Dos cachorras esperan ser adoptadas Foto: adoptaunbuenamigochan

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La vida de Alma y Cielo cambió el día en que fueron rescatadas. Y es que estas dos cachorras sobrevivían en condiciones de abandono extremo: estaban desnutridas, cubiertas de suciedad y con un profundo miedo en sus ojos para su corta edad. Hoy, gracias a los cuidados que han recibido, buscan una familia que les dé la segunda oportunidad que tanto necesitan.

La historia de estas dos cachorras, compartida en las redes sociales de la fundación Adopta Un Buen Amigo Chan, también pone sobre la mesa una realidad que sigue siendo frecuente: la falta de esterilización responsable y el abandono de animales. Según la organización, cuando las mascotas tienen camadas no planeadas, muchos cachorros terminan siendo abandonados o dejados a su suerte, como les ocurrió a ellas.

Ahora, recuperadas y listas para ser adoptadas, Alma y Cielo esperan encontrar un hogar donde, esta vez, no vuelvan a ser abandonadas. Gracias a los cuidados de la fundación, ambas se han recuperado y están listas para empezar una nueva vida. Se entregan con su primera vacuna, desparasitadas y con su cita de esterilización programada.

Además, la fundación recuerda que adoptar significa asumir una responsabilidad a largo plazo: un cachorro necesita paciencia, tiempo, educación, atención veterinaria y mucho amor. Si una persona no puede ofrecerles esos cuidados, lo más responsable es no adoptar y permitir que encuentren una familia que sí pueda hacerlo.

¿Cómo adoptarlas?

Si desea darle un hogar a Alma y Cielo, la fundación Adopta Un Buen Amigo Chan recuerda que la adopción es un proceso pensado para garantizar el bienestar de los animales. Por eso, antes de postularse, invita a reflexionar si realmente cuenta con el tiempo, la estabilidad y los recursos necesarios para asumir el compromiso de cuidar una mascota durante toda su vida.

Si está seguro de dar ese paso, estos son algunos de los requisitos y condiciones del proceso:

Tener 25 años o más.

Confirmar que Alma o Cielo siguen disponibles antes de diligenciar antes de diligenciar el formulario de adopción, el cual se encuentra en el enlace del perfil de la fundación.

Aceptar una visita domiciliaria presencial o una videollamada , mediante la cual la fundación verificará las condiciones del hogar.

Tener presente que el proceso puede tardar entre dos y cinco días hábiles.

Comprometerse con su bienestar , asumiendo los cuidados básicos de salud, como la esterilización, vacunación y desparasitación. Para esto, la fundación pide un aporte obligatorio que permite cubrir todos estos gastos, algo que puede consultar con ellos.

No solicitar la adopción como regalo o para otra persona, ya que la fundación no realiza este tipo de procesos.

La organización aclara que lo que realmente evalúa es que la familia tenga tiempo, compromiso y estabilidad para brindarle una vida digna al animal.

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