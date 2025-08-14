No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
14 de agosto de 2025

Estas son las experiencias y novedades que Expopet trae para usted en 2025

En su 10ª edición, Expopet reúne a más de 200 marcas y 60.000 visitantes en un espacio dedicado al bienestar y protección animal. Carlos Ruiz, jefe de proyecto, destaca el crecimiento de la feria, las alianzas con entidades públicas y privadas, y la apuesta por educar y crear conciencia en un país cada vez más comprometido con las familias multiespecie.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

