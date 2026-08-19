Este albergue busca hogar para 42 perros afectados por el terremoto en Colombia

El albergue está ubicado en una zona donde el acceso a servicios básicos para los animales no es fácil. Foto: Huellitas Callejeras Barranquilla

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La emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia también ha golpeado a los animales que permanecen en albergues y refugios. Uno de ellos se encuentra en Murindó, Antioquia, donde 42 perros necesitan ayuda ante las difíciles condiciones en las que viven.

La fundación Huellitas Callejeras Barranquilla llegó hasta este albergue como parte de sus labores de rescate y encontró un panorama que, según explicó, ya era complicado antes del terremoto, pero que ahora se ha agravado por la emergencia.

“Ellos también se vieron afectados por el terremoto y tienen muchos animales en condiciones muy difíciles”, explicó la organización en un video publicado en sus redes sociales.

Por eso, Huellitas Callejeras Barranquilla hizo un llamado a otras fundaciones que puedan recibir a los perros y brindarles un lugar seguro. La organización explicó que no es necesario recibir a todos, pueden ser uno o dos animales, de acuerdo con la capacidad de cada refugio.

La fundación aseguró que tiene facilidad para movilizarlos principalmente hacia Medellín y Cali, desde donde también podrían ser trasladados posteriormente hacia otras ciudades del país.

¿Cómo ayudar a los perros?

Además de buscar fundaciones que puedan recibir a los perros, Huellitas Callejeras Barranquilla pidió apoyo económico para atender a los animales, pues varios se encuentran enfermos y necesitan atención.

Las personas que quieran apoyar esta labor pueden convertirse en padrinos o realizar una donación a través de los canales habilitados por la fundación:

Nequi: 3206338459

Llave Bre-B: 3043331104

Bancolombia, cuenta de ahorros: 43400002972

DaviPlata: 3046627915

PayPal: Paypal.me/mayrescata

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