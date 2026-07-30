Este fin de semana su familia puede crecer: llega gran jornada de adopción de mascotas

El Centro Comercial Portal de la 80 celebrará una gran jornada de adopción de mascotas. Foto: IDPYBA

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Con el fin de fomentar el cuidado responsable y ofrecer un nuevo comienzo a decenas de animales, el Centro Comercial Portal de la 80 acogerá este sábado 1 de agosto una jornada gratuita de adopción de perros y gatos.

El evento se desarrollará en el segundo piso del establecimiento comercial, en un horario continuo desde las 11:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Esta iniciativa se lleva a cabo en alianza con el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal (IDPYBA), entidad encargada del rescate, la rehabilitación física y el acompañamiento emocional de los animales en condición de abandono, con el propósito de garantizar su integración en familias idóneas.

Al respecto, Melissa Corredor, directora comercial y de mercadeo del Portal de la 80, destacó el impacto social de la actividad e invitó a los asistentes a abrir las puertas de sus hogares a un nuevo integrante, resaltando la transformación positiva que este acto representa para ambas partes.

Para llevar a cabo el proceso con éxito, las personas interesadas deberán cumplir con una serie de requisitos estipulados por los organizadores.

En primer lugar, se exige ser mayor de edad y presentar el documento de identidad en original y fotocopia, junto con la copia de un recibo reciente de servicios públicos para verificar el lugar de residencia.

Asimismo, los postulantes deberán disponer del tiempo necesario para atender una entrevista previa y participar en una charla informativa sobre tenencia responsable.

Será indispensable presentar un soporte en video del espacio donde habitará el animal y demostrar solvencia económica suficiente para cubrir sus necesidades de alimentación y atención médica.

Finalmente, por razones de seguridad durante el traslado, quienes deseen adoptar un perro deberán llevar pechera o traílla, así como bozal en caso de tratarse de razas de manejo especial, mientras que para los gatos será obligatorio contar con un guacal adecuado.

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