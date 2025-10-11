Logo El Espectador
La Red Zoocial
11 de octubre de 2025 - 02:00 p. m.

Este refugio protege a los animales más vulnerables de San Andrés

En San Andrés, Alberto Rodrigo May, más conocido como Kella, y su esposa Andrea Portilla sostienen, con esfuerzo, ingenio y un amor inquebrantable, un refugio que es hogar para más de 150 perros, gatos, caballos y otros animales en situación de vulnerabilidad.

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Paula Andrea Saavedra Morales

Paula Andrea Saavedra Morales

