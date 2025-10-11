🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
11 de octubre de 2025 - 02:00 p. m.
Este refugio protege a los animales más vulnerables de San Andrés
En San Andrés, Alberto Rodrigo May, más conocido como Kella, y su esposa Andrea Portilla sostienen, con esfuerzo, ingenio y un amor inquebrantable, un refugio que es hogar para más de 150 perros, gatos, caballos y otros animales en situación de vulnerabilidad.
