Esterilización gratuita de mascotas en Bogotá: 7.000 cupos disponibles durante diciembre

Además de la alegría que producen las fiestas en nuestra ciudad, diciembre también es un mes para pensar en el cuidado de quienes hacen parte de las familias bogotanas, incluidos perros y gatos. Por eso se abrió un espacio para que más personas puedan acceder a la esterilización gratuita de sus mascotas: una forma de proteger la salud de los animales y aportar al control responsable.

A continuación, le contamos cómo funciona.

¿De qué se trata la iniciativa?

“Corta a Tiempo: Esteriliza” es una invitación gratuita liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), para facilitar el acceso al procedimiento preventivo, reducir enfermedades, y evitar complicaciones reproductivas.

Para quienes quieran participar, existen dos formas de acceder al servicio: acudiendo directamente a los puntos habilitados por orden de llegada, o solicitando turno previo mediante el sistema virtual del Instituto (allí se registran los datos del animal y del responsable). La confirmación llega luego por mensaje de texto o correo electrónico y debe presentarse el día del procedimiento.

Son alrededor de 7.000 cupos gratuitos: 2.000 en puntos fijos (UCA y Universidad Nacional) y 5.000 a través de las unidades móviles que se desplazarán por distintos sectores de la ciudad:

San Cristóbal

Bosa

Suba

Kennedy

Usaquén

Engativá

Ciudad Bolívar

Rafael Uribe Uribe

Antonio Nariño

Puente Aranda

Otras cosas que debe saber para asistir

Desde el Instituto explican que la actividad forma parte del programa es una apuesta para priorizar peludos pertenecientes a familias de estratos 1, 2 y 3, así como aquellos que se encuentran en condición de calle o vulnerabilidad.

Para que un perro o un gato pueda acceder al procedimiento, es necesario cumplir algunas condiciones básicas: tener entre cuatro meses y ocho años de edad, encontrarse en buen estado de salud y realizar un ayuno de ocho horas antes de la cirugía. En el caso de las hembras, no deben estar en celo ni gestación.

El día de la atención se solicita fotocopia de la cédula del responsable, un recibo público reciente, además de los elementos de transporte adecuados: guacal para gatos; collar y traílla para perros, con bozal en razas de manejo especial; y una cobija junto con collar isabelino.

Quienes no tengan acceso a internet pueden solicitar información o apoyo de manera presencial en los SuperCADES de Manitas, Suba y Américas, o comunicarse con la línea telefónica del Instituto, que también ofrece orientación sobre ubicación de puntos móviles y disponibilidad de cupos.

