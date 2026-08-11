Estos refugios de animales colapsaron por el terremoto en Colombia: así puede ayudar

Fundaciones de animales buscan ayuda Foto: Tomado de redes

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Mandaria y Patacón llevan tiempo esperando una oportunidad: una familia que los adopte, un hogar donde puedan sentirse seguros y una vida lejos del abandono. Pero mientras ellos esperaban, el refugio que los protegía desapareció en cuestión de segundos.

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto no solo dejó viviendas y vías afectadas. En Armenia, Quindío, también golpeó a la Fundación Kenovy, un refugio que albergaba a más de 300 perros rescatados y cuya infraestructura quedó destruida por el movimiento telúrico. Ahora, además de garantizar un lugar seguro para sus animales, la organización debe empezar de cero.

Y este no es un caso aislado. El terremoto dejó afectaciones en viviendas, centros educativos, vías, centros de salud y otros espacios en distintas zonas del país, entre ellos refugios y fundaciones que trabajan por los animales. La emergencia puso en evidencia una realidad que suele quedar en segundo plano: los animales que dependen de fundaciones y refugios también quedan expuestos cuando ocurre un desastre.

Estas son algunas de las organizaciones que hoy necesitan apoyo para recuperarse y cómo usted puede tenderles una mano.

¿Qué puede llevar o donar?

Las fundaciones necesitan apoyo para atender a los animales y recuperar los espacios afectados. Entre los elementos que puede aportar se encuentran:

Alimento para perros y gatos.

Guacales de diferentes tamaños.

Casas para perros.

Tejas, bloques, cemento y arena.

Malla eslabonada y madera.

Medicamentos e insumos veterinarios.

Carpas.

Apoyo como voluntario para las labores de cuidado, búsqueda, limpieza y adecuación de los espacios.

Quienes prefieran hacer una donación económica pueden hacerlo directamente a las cuentas habilitadas por cada fundación. Los datos y métodos de pago están disponibles en cada publicación oficial, para que pueda elegir la forma de contribuir que le resulte más fácil.

Fundación Kenovy (Armenia, Quindío)

Cuando el terremoto comenzó a moverse, la finca de la Fundación Kenovy dejó de ser el refugio seguro de 113 perros. Parte de las estructuras se vino abajo y el lugar quedó cubierto de escombros, mientras los trabajadores corrían de un lado a otro para buscar a los animales y comprobar cuáles estaban a salvo.

La escena todavía genera angustia. Y es que en un primer reporte, la fundación informó que seis perros permanecían desaparecidos y que algunas de las estructuras que quedaron en pie todavía amenazan con caer.

“Estamos viviendo momentos de verdadera angustia. Gran parte de nuestra finca se vino al piso y lo poco que quedó en pie amenaza con caer”, señaló la Fundación Kenovy en sus redes sociales.

Ahora, mientras intentan encontrar a los animales que faltan, la organización también debe enfrentar la pérdida de gran parte del lugar que durante años les sirvió de hogar. Por eso, hizo un llamado urgente a quienes puedan ayudar con donaciones, materiales o trabajo voluntario.

Quienes quieran apoyar pueden hacerlo con donaciones económicas o como voluntarios en la sede de la fundación, ubicada en la vereda Altos de los Guevara. Para llegar, ingrese por Libertadores, tome la vía hacia la Fonda Malagueña y continúe hasta la Hacienda Primavera.

Fundación Siempre a Tu Lado (Pereira, Risaralda)

Otra fundación afectada es la Fundación Siempre a Tu Lado. La organización se quedó sin energía, tiene dificultades para conseguir alimento y, además, debe abandonar el lote donde permanecen sus animales, luego de que el propietario lo declarara zona de riesgo.

Ahora buscan con urgencia un nuevo lugar donde puedan refugiarse junto a los perros y gatos que tienen bajo su cuidado. Mientras encuentran dónde ir, también necesitan alimento, medicamentos y malla para adecuar espacios seguros para los animales.

La fundación aseguró que tiene deudas pendientes con veterinarias y animales que requieren atención y medicamentos. Los recursos que han conseguido con la venta de postres, una de sus formas de financiación, ya no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas.

Por eso, hicieron un llamado a quienes puedan donar alimento, prestar una planta eléctrica, aportar materiales o ayudar económicamente. La fundación queda ubicada en la Variante Romelia - El Pollo, en el municipio de Dosquebradas .

Fundación Latidos de Amor (Tuluá, Valle del Cauca)

Laa Fundación Latidos de Amor también enfrenta las consecuencias del terremoto. Aunque los animales y las personas que estaban en el lugar se encuentran a salvo, el albergue quedó destruido y la organización asegura haberlo perdido prácticamente todo.

“Ver todo destruido es muy doloroso. Las vidas peludas y humanas estamos bien, pero todo quedó en ruinas”, señaló la fundación, que hizo un llamado urgente a recibir ayuda humanitaria para continuar protegiendo a sus animales.

La emergencia también dejó una sensación difícil de explicar: pasar la noche entre el miedo y la incertidumbre, sabiendo que al terminar el día ya no hay una cama ni un lugar seguro al cual regresar. “Queriendo buscar tu cama y ya no tenerla, ¿se lo imaginan?”, expresó la organización en su cuenta de Instagram.

Salvando Huellitas (Buenaventura, Valle del Cauca)

Más de 200 animales dependen de los cuidados de la Fundación Salvando Huellitas. La emergencia y las dificultades para entrar y salir de la ciudad han complicado el abastecimiento de alimentos e insumos básicos para el albergue.

Por ahora, la fundación pide principalmente donaciones económicas, que le permitan comprar dentro de Buenaventura lo necesario para alimentar y cuidar a los animales. Una vez se restablezca la movilidad por las vías, esperan habilitar canales para recibir directamente alimentos y otros elementos.

Publique una fotografía reciente de su mascota o fundación, indique su nombre, la ciudad y barrio y la hora en que se perdió y deje un número de contacto. También puede etiquetarnos en nuestras redes sociales o utilizar el hashtag #MascotasPerdidasEE para ayudarnos a compartir la alerta.

Además, puede comunicarse con La Red Zoocial a los correos lvargas@elespectador.com y Lbarbosa@elespectador.com para ampliar su difusión y aumentar las posibilidades de encontrarlos.

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