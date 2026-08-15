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Estrés postraumático y cambios de conducta en mascotas tras un sismo: cómo ayudarles

¿Nota a su mascota rara tras el sismo? Cambios de conducta o miedo extremo pueden ser señales de trauma. Le contamos cómo ayudarla.

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Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
15 de agosto de 2026 - 05:00 p. m.
Las diferencias en la expresión del trauma entre caninos y felinos obedecen a sus respectivas características neuroanatomofisiológicas y a sus canales de percepción sensorial. /EFE
Las diferencias en la expresión del trauma entre caninos y felinos obedecen a sus respectivas características neuroanatomofisiológicas y a sus canales de percepción sensorial. /EFE
Foto: EFE - Mario Baos

El terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026 en Colombia no solo generó afectaciones en la infraestructura física y en la población humana, sino que también dejó secuelas significativas en la salud física y psicológica de los animales de compañía.

Tras un evento de gran magnitud, la combinación de evacuaciones apresuradas, ruidos estruendosos, colapso de estructuras y vibraciones continuas genera en perros y gatos cuadros severos de desorientación, angustia y alteraciones fisiológicas.

Comprender la naturaleza del trauma en los...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

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