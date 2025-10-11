Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Estudiantes de la Javeriana crearon una comunidad para proteger a los animales

Desde 2008, el Grupo Estudiantil de Protección Animal Javeriana ha formado generaciones de estudiantes con empatía, respeto y organización, convirtiendo el campus en un ejemplo de convivencia con otras formas de vida.

Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Laura Tatiana Vargas Lizarazo
11 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
Kiwi, uno de los gatos más recordados del campus javeriano, fue parte del programa institucional de manejo felino y un símbolo del vínculo entre la comunidad universitaria y sus animales.
Kiwi, uno de los gatos más recordados del campus javeriano, fue parte del programa institucional de manejo felino y un símbolo del vínculo entre la comunidad universitaria y sus animales.
Foto: @javerianasostenible

Entre los edificios, aulas, corredores y jardines de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, existe una comunidad que, desde hace más de quince años, trabaja por el bienestar de los animales y por una relación más respetuosa entre las personas y su entorno natural.

Se trata del Grupo Estudiantil de Protección Animal Javeriana, una iniciativa que, desde 2008, ha sembrado dentro del campus una cultura de empatía, educación ambiental y cuidado colectivo.

Una historia de organización y compromiso

Lucía Rojas, psicóloga y exdocente de la Pontificia Universidad Javeriana, es...

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Gatos

Perros

Universidad Javeriana

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.