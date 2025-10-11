Estudiantes de la Javeriana crearon una comunidad para proteger a los animales

Kiwi, uno de los gatos más recordados del campus javeriano, fue parte del programa institucional de manejo felino y un símbolo del vínculo entre la comunidad universitaria y sus animales. Foto: @javerianasostenible

Entre los edificios, aulas, corredores y jardines de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, existe una comunidad que, desde hace más de quince años, trabaja por el bienestar de los animales y por una relación más respetuosa entre las personas y su entorno natural.

Se trata del Grupo Estudiantil de Protección Animal Javeriana, una iniciativa que, desde 2008, ha sembrado dentro del campus una cultura de empatía, educación ambiental y cuidado colectivo.

Una historia de organización y compromiso

Lucía Rojas, psicóloga y exdocente de la Pontificia Universidad Javeriana, es...