Estudiantes de la Javeriana crearon una comunidad para proteger a los animales

Kiwi, uno de los gatos más recordados del campus javeriano, fue parte del programa institucional de manejo felino y un símbolo del vínculo entre la comunidad universitaria y sus animales.
Foto: @javerianasostenible
Entre los edificios, aulas, corredores y jardines de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, existe una comunidad que, desde hace más de quince años, trabaja por el bienestar de los animales y por una relación más respetuosa entre las personas y su entorno natural.
Se trata del Grupo Estudiantil de Protección Animal Javeriana, una iniciativa que, desde 2008, ha sembrado dentro del campus una cultura de empatía, educación ambiental y cuidado colectivo.
Una historia de organización y compromiso
Lucía Rojas, psicóloga y exdocente de la Pontificia Universidad Javeriana, es...
Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com
