Experta advierte sobre los riesgos que enfrentan los animales en los criaderos

Hasta el momento, no existe ninguna ley que controle, regule y vigile a los criaderos del país. Foto: Unsplash

Los criaderos de animales en Colombia operan en medio de un vacío regulatorio. Sin un listado oficial que los identifique ni un control efectivo sobre su funcionamiento, muchos se convierten en espacios donde prima el lucro sobre el bienestar animal.

Este panorama refleja una deuda pendiente en materia de protección animal. Mientras no exista una ley que regule los criaderos, los animales seguirán expuestos a prácticas de explotación y las familias quedarán en la incertidumbre al momento de adquirir un cachorro. De ahí la...