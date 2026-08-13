Expopet arranca con una gran campaña de ayuda para los animales afectados por el terremoto

Expopet 2026 se realiza del 13 al 17 de agosto en Corferias, Bogotá, con actividades dedicadas al bienestar de los animales de compañía. Foto: JAVIER MORALES

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Tras el terremoto que sacudió a Colombia y dejó afectaciones en departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Risaralda, diferentes organizaciones se han movilizado para atender a las personas y animales afectados por la emergencia. En este contexto, Expopet, la feria más grande de los animales de compañía en Colombia, y la Alcaldía Mayor de Bogotá se unieron a través de la campaña #FuerzaColombia para reunir ayudas destinadas a perros y gatos damnificados o extraviados tras el sismo.

Del 13 al 17 de agosto, Expopet 2026 funcionará como punto de acopio en las antiguas oficinas de Davivienda, ubicadas en el ingreso del arco. Las donaciones podrán entregarse entre las 10:00 a. m. y las 6:30 p. m.

La campaña busca reunir diferentes elementos para atender las necesidades de los animales afectados, entre ellos bultos de alimento, comida húmeda enlatada, insumos de limpieza, medicamentos, cobijas, corrales y huacales. Además, contempla el despliegue de brigadas de apoyo veterinario en las zonas afectadas por la emergencia.

“Como feria, no solo buscamos ser un espacio seguro para las familias multiespecie, sino también un aliado incondicional para los animales en Colombia, especialmente en emergencias de esta magnitud. Sentimos un compromiso profundo con el país y con todas sus víctimas; por ello, fortalecemos alianzas estratégicas para aportar en este momento”, manifestó Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet.

Por su parte, Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), destacó la respuesta de Bogotá ante diferentes emergencias que han afectado a animales y llamó a mantener esta solidaridad frente al sismo que impactó principalmente al occidente del país.

La organización invitó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa mediante donaciones en los puntos de acopio oficiales, con el propósito de garantizar que las ayudas lleguen directamente a las comunidades y animales afectados.

Expopet también abre espacio para la adopción responsable

Además de la campaña de ayuda para los animales afectados por el terremoto, Expopet 2026 contará con un espacio dedicado a la adopción responsable. Del 13 al 17 de agosto, 101 perros y gatos rescatados del abandono y que hacen parte del IDPYBA y su red de aliados estarán en la feria a la espera de encontrar una familia.

La iniciativa busca promover la adopción y generar conciencia sobre la responsabilidad que implica incorporar un animal de compañía al hogar. Según cifras citadas por el IDPYBA, entre dos y tres millones de animales viven en condición de calle en Colombia.

El proceso de adopción contempla diferentes etapas, entre ellas una charla de sensibilización, interacción con los animales, postulación, verificación de requisitos, socialización de la historia clínica y comportamiento, entrevista y, finalmente, la aprobación y entrega del animal.

Las familias interesadas deberán presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, un recibo de servicio público de su lugar de residencia y un video corto del espacio donde vivirá el animal, además de participar en una entrevista presencial con el equipo de adopciones.

La feria también invita a quienes asistan con sus mascotas a hacerlo de manera responsable. Los animales deberán permanecer con correa, pechera o arnés, contar con identificación visible y estar bajo supervisión permanente. También se recomienda llevar agua, snacks, el carné de vacunación actualizado y bolsas para recoger sus residuos.

Así, Expopet busca combinar la oferta de productos y servicios para las familias multiespecie con espacios de adopción, bienestar animal, educación y solidaridad, en una edición que se desarrolla en medio de la emergencia provocada por el terremoto en Colombia.

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