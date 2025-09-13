Exposiciones de belleza de mascotas: ¿qué hay detrás del título al “más bello”?

Perros de diferentes razas compiten y son evaluados por su porte, obediencia y belleza en un evento de la Asociación Club Canino Colombiano en Madrid, Cundinamarca.
Foto: Óscar Pérez
Minutos antes de que comience la exposición, el lugar se llena de movimiento. Los perros esperan sobre mesas mientras sus cuidadores limpian sus pelajes, los cepillan y ajustan los últimos detalles. Los gatos, por su parte, permanecen en sus jaulas, atentos al momento de su llamado. Cuando finalmente llegan a las manos de los jueces, los animales son observados minuciosamente: revisan sus ojos, su expresión, la postura y hasta la forma en la que se mueven. Al final, solo uno se lleva el gran título.
Si bien hoy...
Por Ana Vega
Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional con interés en temas de divulgación cultural y medio ambiente.@Anav3g4avega@elespectador.com
