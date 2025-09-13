No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Exposiciones de belleza de mascotas: ¿qué hay detrás del título al “más bello”?

Mientras unos celebran la disciplina y la belleza de las razas, otros se preguntan si el camino hacia el título realmente asegura el bienestar físico y emocional de los animales.

Ana Vega
13 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
Perros de diferentes razas compiten y son evaluados por su porte, obediencia y belleza en un evento de la Asociación Club Canino Colombiano en Madrid, Cundinamarca.
Foto: Óscar Pérez

Minutos antes de que comience la exposición, el lugar se llena de movimiento. Los perros esperan sobre mesas mientras sus cuidadores limpian sus pelajes, los cepillan y ajustan los últimos detalles. Los gatos, por su parte, permanecen en sus jaulas, atentos al momento de su llamado. Cuando finalmente llegan a las manos de los jueces, los animales son observados minuciosamente: revisan sus ojos, su expresión, la postura y hasta la forma en la que se mueven. Al final, solo uno se lleva el gran título.

Ana Vega

Por Ana Vega

Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional con interés en temas de divulgación cultural y medio ambiente.@Anav3g4avega@elespectador.com

