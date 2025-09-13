Exposiciones de belleza de mascotas: ¿qué hay detrás del título al “más bello”?

Perros de diferentes razas compiten y son evaluados por su porte, obediencia y belleza en un evento de la Asociación Club Canino Colombiano en Madrid, Cundinamarca. Foto: Óscar Pérez

Minutos antes de que comience la exposición, el lugar se llena de movimiento. Los perros esperan sobre mesas mientras sus cuidadores limpian sus pelajes, los cepillan y ajustan los últimos detalles. Los gatos, por su parte, permanecen en sus jaulas, atentos al momento de su llamado. Cuando finalmente llegan a las manos de los jueces, los animales son observados minuciosamente: revisan sus ojos, su expresión, la postura y hasta la forma en la que se mueven. Al final, solo uno se lleva el gran título.

Si bien hoy...