“No había fisioterapeutas veterinarios”, especialidad crucial en bienestar animal

ZooHands cuenta con piscina climatizada, banda caminadora acuática y muchas otras herramientas para la atención en fisioterapia. Foto: Cortesía ZooHands

Joaquín es un perro de siete años al que tuvieron que amputarle una de sus patas delanteras. Le cuesta ponerse de pie, por lo que ha tenido que reducir drásticamente sus paseos y otros tipos de actividades físicas.

Actualmente, realiza terapias durante 45 minutos en una piscina climatizada para reducir su peso, ya que en el agua puede hacer ejercicio sin generar un impacto muy fuerte en sus extremidades. En Olfateando, de La Red Zoocial, visitamos ZooHands, un centro especializado en fisioterapia, en el que es atendido Joaquín.

Esta es una de las muchas técnicas existentes en la fisioterapia veterinaria para ayudar en la rehabilitación de animales de compañía. Desde esta especialidad se tratan “todas las enfermedades ortopédicas y neurológicas de los pacientes, tanto después de cirugía como antes de cirugía. También vemos muchos pacientes adultos mayores que tengan artrosis o artritis para mejorar su calidad de vida”, explica Angie Reina, fundadora de ZooHands, un centro veterinario especializado en fisioterapia.

Durante 10 años, en esta veterinaria han atendido a pacientes con diferentes diagnósticos, tratando de suplir una necesidad médica para la que no existían muchas opciones en el país. “Nosotros empezamos por la necesidad de ver que no había fisioterapeutas en el medio veterinario. Por eso decidí ir a estudiar esta especialización, porque no habían personas que lo hicieran. Esto es muy nuevo acá en Colombia, más o menos desde el 2010″, puntualiza Reina.

Las terapias para animales que se encuentran en la vejez contribuyen a evitar dolores que afectan el bienestar del animal. Este es el caso de Teo, un shih tzu de 11 años que tiene espasmos musculares que le generan dolor durante el día. En su sesión utilizan terapia láser, con el fin regenerar su médula ósea por medio de la activación celular.

La atención veterinaria es cada día más especializada, por lo que es importante recibir los diagnósticos adecuados y la orientación hacia los profesionales requeridos. “La tendencia es que el paciente vaya a donde el especialista de acuerdo a lo que tenga, porque se necesita que tenga una atención completa”, asegura Reina.

En ZooHands atienden principalmente pacientes remitidos de otras clínicas o por recomendación. Sin embargo, tienen consultas directas para quienes buscan atención en fisioterapia para sus mascotas debido a enfermedades o a dolencias propias de la vejez.

Esto es lo que debe saber si quiere tomar el servicio especializado en fisioterapia de esta veterinaria:

🐾 Ubicación: calle 148 18A-13, Barrio Cedritos en Bogotá.

🐾 Contacto: 3164729685 o a través de sus redes sociales.

🐾 Horario: lunes a viernes de 08:00am a 05:00pm, y sábados de 08:00 am a 02:00pm.

🐾 Valor de la consulta: la primera consulta tendrá un valor de $125.000, lo cual incluye la valoración y la primera sesión de terapia. Posteriormente, cada terapia tendrá un costo de $85.000. Estos precios aplican para el año 2022.

🐾 Debe tener en cuenta: Si usted quiere asistir a una consulta en esta clínica veterinaria debe llamar para agendarla.

Si tiene una veterinaria que trabaje 24 horas o que se especialice en alguna patología y quiere que compartamos su historia y los servicios que ofrecen en Olfateando puede escribirnos a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico.

