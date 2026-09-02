Flor, la chihuahua que desapareció hace 12 años y que volvió a reunirse con su dueña

Flor desapareció cuando tenía apenas cuatro años y durante 12 años no hubo noticias sobre su paradero. Foto: Griffith Indiana Animal Control & Shelter

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Flor tenía apenas cuatro años cuando desapareció sin dejar rastro. Pasaron los días, luego los años, y su familia llegó a pensar que nunca volvería a saber de ella. Pero 12 años después, cuando ya parecía imposible resolver aquel misterio, la perrita fue encontrada a cientos de kilómetros de su antiguo hogar hizo que una historia que parecía terminada volviera a comenzar.

Una historia de perseverancia

Flor desapareció cuando apenas tenía cuatro años, en una etapa especialmente difícil para su cuidadora, Vanessa Antonino. Por aquel entonces, su situación era inestable: se trasladaba constantemente de un lugar a otro e incluso dormía en su automóvil. En medio de esas dificultades, Flor se había convertido en una de sus compañeras más fieles.

El día de la desaparición, Antonino dejó a Flor en el vehículo mientras iba a trabajar. Cuando regresó, la perrita ya no estaba. Intentó encontrarla por todos los medios y buscó pistas sobre su paradero, pero no obtuvo respuestas.

Los años pasaron y la vida de Antonino cambió: tuvo cuatro hijos, a quienes les mostraba fotografías de Flor y les contaba que era su “hermana mayor”. Aunque con el tiempo empezó a asumir que quizá nunca volvería a verla, decidió mantener vivo su recuerdo.

Sin embargo, mientras Antonino seguía con su vida, Flor también recorría un camino que, sin que ninguna de las dos lo supiera, terminaría acercándolas nuevamente. Doce años después de su desaparición, la perrita fue encontrada en Gary, Indiana, tras un fuerte temporal que afectó a la región. Una mujer de Louisiana que se encontraba allí colaborando con las labores de recuperación la vio cerca de una carretera.

La perrita estaba asustada y corría el riesgo de ser atropellada, así que la mujer decidió recogerla y ponerla a salvo. Poco después, fue trasladada al Griffith Animal Control, donde una revisión reveló que llevaba un microchip. Parecía que finalmente había una pista para conocer su historia y encontrar a su familia, pero había un problema: el número telefónico asociado al dispositivo estaba desactualizado.

Según explicó la misma fundación en una publicación de Facebook, fue entonces cuando intervino Microchip Hunters, una organización dedicada a ayudar a reunir a mascotas perdidas con sus familias cuando la información de sus microchips está incompleta, desactualizada o resulta difícil de vincular.

Con el apoyo de voluntarios y del Evanston Animal Shelter, la investigación permitió reconstruir la información de Flor y dar con el paradero de Antonino.

“Una parte de mi corazón había vuelto a mí”

Un voluntario del refugio de animales de Evanston se encargó de trasladar a Flor para hacer posible el esperado encuentro. Cuando Antonino finalmente estuvo frente a su perrita, las emociones de 12 años salieron a la superficie.

“Fui a verla. Simplemente rompí a llorar. Me derrumbé por completo. Estaba de nuevo conmigo. Una parte de mi corazón había vuelto a mí”, relató al canal de televisión NBC Chicago.

La historia también recuerda la importancia de identificar a las mascotas con microchip y mantener actualizados los datos de contacto. En el caso de Flor, aunque la información ya no estaba vigente, aquel pequeño dispositivo terminó convirtiéndose en la pista que permitió resolver un misterio de 12 años y llevarla nuevamente hasta la persona que nunca dejó de esperarla.

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