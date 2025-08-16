Fotografía, arte y bienestar: regalos ideales para que consienta a su mascota

Los amantes de los animales encontraron desde retratos personalizados hasta productos de bienestar pensados para consentir a sus mascotas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el marco de Expopet, la feria más grande de mascotas en Colombia, diferentes emprendimientos y proyectos presentaron sus ideas para mejorar la vida de los animales de compañía y fortalecer el vínculo con sus familias. Estudios fotográficos, arte personalizado y soluciones innovadoras contra el miedo a la pólvora, las propuestas reflejan cómo la creatividad y el amor por los peludos se convierten en motores de negocio y, sobre todo, en herramientas de bienestar.

Estos son algunos de los emprendimientos que podrá encontrar en esta edición:

Kushi es un emprendimiento que transforma el amor por las mascotas en detalles únicos. Sus velas aromáticas, hechas con cera de soya y parafina, son personalizadas con la forma, colores y características de cada peludo, convirtiéndose en un regalo especial para quienes ven a los animales como parte de la familia.

Bruno Pet es un emprendimiento que busca mejorar la vida de las mascotas a través de juguetes cognitivos diseñados para estimular su olfato, reducir el estrés y manejar la ansiedad por separación. Sus productos cuentan con compartimentos para esconder premios que los animales deben descubrir con sus patas u hocico, convirtiendo el juego en una experiencia de aprendizaje y bienestar.

Foto dog es el estudio fotográfico de mascotas más especializado en Bogotá, con seis años de experiencia retratando la esencia de los peludos junto a sus familias. Su equipo combina paciencia, conocimiento en comportamiento animal y un espacio diseñado para que cada sesión sea divertida y sin presiones.

Arte Joy convierte a las mascotas en verdaderas obras de arte. Sus cuadros en madera, elaborados bajo foto o con diseños listos para llevar, buscan que cada hogar tenga un recuerdo único y lleno de alegría. Ofrecen retratos de rostro, cuerpo entero o composiciones con varias mascotas, hechos con materiales resistentes y pensados para durar toda la vida.

Maximal se dedica a mejorar la calidad de vida de las mascotas con soluciones ortopédicas innovadoras. Desde rodilleras y arneses especiales para perritos ciegos hasta cuellos protectores patentados, su misión es darles más bienestar y confianza.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱