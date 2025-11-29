Cada peludito busca un hogar responsable antes del cierre de adopciones del 20 de diciembre.
Foto: Doggy in home
Durante la temporada navideña, es común que la emoción y el espíritu de dar lleven a muchas personas a regalar animales de compañía a familiares o amigos. Sin embargo, estas decisiones impulsivas pueden tener consecuencias negativas: el abandono de mascotas aumenta notablemente después de las festividades, cuando los animales reciben menos atención de la esperada o sus nuevos cuidadores no estaban preparados para su cuidado.
Consciente de esta problemática, la Fundación Doggy in Home propone para diciembre dos iniciativas pensadas para acercar...
Por Mariana Álvarez Barrero
Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
