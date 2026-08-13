Fundaciones de animales que perdieron sus instalaciones en el terremoto: así puede ayudarlas

Ante esta contingencia, la forma más rápida de apoyar la reconstrucción y el sostenimiento de los animales es mediante donaciones económicas. EFE/ Ernesto Guzmán Jr Foto: EFE - ERNESTO GUZMÁN JR

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El sismo del pasado 10 de agosto dejó serias afectaciones en distintas regiones del país, impactando de manera crítica a los centros de rescate animal. Varios refugios en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca sufrieron graves daños en sus infraestructuras, perdiendo techos, paredes y suministros esenciales.

Es así que cientos de perros y gatos rescatados dependen de la solidaridad de la comunidad para recuperar un espacio seguro y garantizar su alimento diario.

Ante esta contingencia, la forma más rápida de apoyar la reconstrucción y el sostenimiento de los animales es mediante donaciones económicas directas a través de la plataforma Bre-B, canalizadas a las líneas oficiales de cada organización:

Salvando Huellitas (Buenaventura): Enfrenta una de las situaciones más complejas tras la pérdida total del refugio. Necesitan apoyo urgente tanto para la compra de alimentos como para materiales de reconstrucción. Su llave Bre-B es 3168602104 .

Fundación Latidos de Amor (Tuluá): Sufrió la caída de sus paredes y el colapso parcial del techo. Requieren recursos para limpiar el área, remover escombros y habilitar nuevamente un entorno seguro. Su llave Bre-B es 3157115268 .

Fundación Oki Doki (Armenia): Quedó sin techo y varias de las casitas de los perros resultaron destruidas. Su llave Bre-B es 3206257637 .

Refugio Huellas de Amor (Pereira): Presenta daños estructurales severos, concentrados principalmente en la cubierta principal del lugar. Su llave Bre-B es 3013178060.

Más allá de los aportes económicos para la compra de tejas, cemento o bultos de comida, la ayuda en especie con cobijas, lonas e insumos de aseo también resulta fundamental. Asimismo, la difusión de esta información en redes sociales permite ampliar el alcance de la ayuda para que cada refugio pueda recuperarse en el menor tiempo posible.

Por último, en momentos de desastre donde la infraestructura física queda comprometida, la adopción responsable y la oferta de hogares de paso se convierten en las herramientas de auxilio más efectivas.

Al recibir temporal o definitivamente a un perro o gato rescatado, se libera espacio crítico en las instalaciones dañadas, se protege a los animales del estrés de la emergencia y se permite que las fundaciones concentren sus esfuerzos en la reconstrucción.

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