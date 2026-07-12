Publicidad

Home

La Red Zoocial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Fútbol y pirotecnia: proteja a sus mascotas del estrés durante la etapa final del Mundial

Entender qué les ocurre y cómo actuar resulta vital para asegurar su bienestar durante los partidos y los festejos posteriores.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
12 de julio de 2026 - 04:00 p. m.
Existe el mito de que si acariciamos o consolamos a una mascota que tiene miedo, estamos "premiando" y reforzando ese miedo.
Existe el mito de que si acariciamos o consolamos a una mascota que tiene miedo, estamos "premiando" y reforzando ese miedo.
Foto: istock

Mientras millones de hinchas celebran con gritos, cornetas y pirotecnia, en la habitación de al lado la historia es otra. Para miles de perros y gatos, la fiesta del Mundial es una pesadilla.

El ruido extremo destruye la tranquilidad de los animales de compañía. Por eso, entender qué ocurre en su cerebro y saber cómo actuar es la única diferencia entre un festejo en paz y una crisis en el hogar. No espere al próximo pitazo inicial; proteger a su mejor amigo empieza por reconocer su miedo.

La genética en juego

Para comprender el impacto del bullicio futbolístico,...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Estilo de vida

Fútbol

Pirotecnia

Protección

Juego

Fiesta

Celebraciones

Crisis

Miedo

Medicina

Veterinarios

Mundial 2026

Refugio

Aislamiento

Olores

Alimentación

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.