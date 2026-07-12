Fútbol y pirotecnia: proteja a sus mascotas del estrés durante la etapa final del Mundial

Existe el mito de que si acariciamos o consolamos a una mascota que tiene miedo, estamos "premiando" y reforzando ese miedo. Foto: istock

Mientras millones de hinchas celebran con gritos, cornetas y pirotecnia, en la habitación de al lado la historia es otra. Para miles de perros y gatos, la fiesta del Mundial es una pesadilla.

El ruido extremo destruye la tranquilidad de los animales de compañía. Por eso, entender qué ocurre en su cerebro y saber cómo actuar es la única diferencia entre un festejo en paz y una crisis en el hogar. No espere al próximo pitazo inicial; proteger a su mejor amigo empieza por reconocer su miedo.

La genética en juego

Para comprender el impacto del bullicio futbolístico,...