Fútbol y pirotecnia: proteja a sus mascotas del estrés durante la etapa final del Mundial

Existe el mito de que si acariciamos o consolamos a una mascota que tiene miedo, estamos "premiando" y reforzando ese miedo.
Foto: istock
Mientras millones de hinchas celebran con gritos, cornetas y pirotecnia, en la habitación de al lado la historia es otra. Para miles de perros y gatos, la fiesta del Mundial es una pesadilla.
El ruido extremo destruye la tranquilidad de los animales de compañía. Por eso, entender qué ocurre en su cerebro y saber cómo actuar es la única diferencia entre un festejo en paz y una crisis en el hogar. No espere al próximo pitazo inicial; proteger a su mejor amigo empieza por reconocer su miedo.
La genética en juego
Para comprender el impacto del bullicio futbolístico,...
Por Mariana Álvarez Barrero
Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
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