A Corozo lo atropellaron, sobrevivió inundaciones y ahora busca un hogar donde ser feliz

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La historia de Corozo comenzó en las calles de Córdoba, donde este gato de aproximadamente ocho años tuvo que enfrentarse a la indiferencia tras ser atropellado y quedar sin asistencia médica.
Tiempo después, superó una nueva prueba de supervivencia al salir ileso de las graves inundaciones que afectaron la región, hasta que finalmente fue rescatado por la organización Matruska, Cat Lovers.
A pesar de las adversidades superadas, Corozo conserva un temperamento noble y amoroso. Se caracteriza por buscar la compañía humana en todo momento, disfrutar de los brazos de sus cuidadores y estar presente en las actividades diarias del hogar.
En términos de convivencia animal, habita pacíficamente con hembras, aunque le resulta complejo compartir territorio con otros felinos machos.
En el ámbito clínico, se entrega castrado, vacunado, desparasitado y con resultado negativo a leucemia felina. Adicionalmente, cuenta con diagnóstico positivo a VIF (Sida Felino), sin embargo, se encuentra completamente asintomático, lo que le permite gozar de una vida normal y saludable bajo los cuidados básicos correspondientes.
Para postularse como adoptante o contribuir a la difusión de su caso, las personas interesadas pueden solicitar el formulario de adopción vía WhatsApp al número 324 664 7598 o ingresar al enlace ubicado en la biografía de la fundación.
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