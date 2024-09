Arcoíris, el gatico perdido que recorrió 1.500 kilómetros para regresar a casa

La pareja rescató a Rayne Beau y a su hermana gemela Starr cuando tenían casi 3 meses de edad. Foto: Facebook: @Placer SPCA

La historia de Rayne Beau, un pequeño gato siamés, es una tan increíble que parece sacada de una película. Tras perderse en el inmenso Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, este minino logró regresar a su hogar en Salinas, California, tras recorrer casi 1.500 kilómetros.

Todo empezó el 4 de junio de este año, cuando la familia conformada por Benny, Susanne Anguiano y sus dos gatos llegaron al parque Yellowstone, emocionados por una aventura de camping juntos. Sin embargo, en un instante, la diversión se convirtió en angustia cuando, Rayne Beau, asustado por los ruidos del bosque, salió corriendo entre los árboles, sin que sus dueños se dieran cuenta.

Tras la angustia de no encontrar a su mascota, la pareja pasó cuatro días de búsqueda incansable, dejando sus juguetes y golosinas favoritas por doquier, sin perder la esperanza de que su amado gatito regresara. No obstante, estos esfuerzos no tuvieron resultados.

Cuando finalmente tuvieron que regresar a casa el 8 de junio, Susanne sintió que su corazón se rompía en mil pedazos. “Tuvimos que irnos sin él”, dijo Anguiano a KSBW. “Ese fue el día más difícil porque sentí que lo estaba abandonando”.

Dos meses después, cuando ya la esperanza comenzaba a desvanecerse, recibieron una llamada de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SPCA) en Roseville, California. Era un mensaje que nunca imaginaron recibir: “Su gato ha sido encontrado”. Una mujer había visto a Rayne Beau deambulando por las calles, le dio de comer y, al ver que estaba desorientado, decidió llevarlo a la SPCA.

La pareja no lo podía creer, pero tras una confirmación rápida de identidad, se subieron al auto con el corazón latiendo de emoción y miedo. Al llegar, encontraron con la de Rayne Beau, que había perdido casi la mitad de su peso en esos 61 días extraviado. Su piel y huesos daban cuenta de las dificultades del camino.

Aunque el viaje de Rayne Beau sigue siendo un misterio, Susanne y Benny creen firmemente que su amor por su hogar lo guió. En total, el gato de alguna manera inexplicable viajó más de 1.600 kilómetros. La familia ahora se siente más unida que nunca, y agradecen el hecho de poder localizarlo gracias al microchip.

