Aumenta la popularidad de la cremación de mascotas con agua: un “adiós ecológico”

La técnica se denomina hidrólisis alcalina, y consiste en un método que implica la descomposición de un cuerpo, con la ayuda de hidróxido de potasio y agua a temperatura elevada (unos 150 grados). Foto: Unsplash

Funeraria Verde es una empresa de Singapur enfocada en prestar servicios funerarios y que incorporó en sus prestaciones la acuamación, una nueva ceremonia cada vez más popular por sus beneficios para el medio ambiente.

“La acuamación sustituye el fuego por el agua. Esto pretende que el dueño del animal pueda sentir algo de paz y es bueno con el medio ambiente”, comentaron representantes de Funerario Verde a la agencia de noticias EFE.

Santhiya es una mujer de 31 años de edad y clienta de este servicio, que incineró hace años a una mascota muerta, y se dijo a sí misma que jamás volvería a repetir el proceso. Por ello, la singapurense ahora despide a su perro de una forma acorde a su esquema de valores.

La acuamación permite que esta mujer pueda seguir sus tradiciones: al poner leche en el hocico de sus perros fallecidos. “En la cultura india creemos que así se cierra el ciclo de la vida, yéndonos con el mismo alimento que recibimos al llegar al mundo”, afirmó Santhiya.

La técnica se denomina hidrólisis alcalina, y consiste en un método que implica la descomposición de un cuerpo, con la ayuda de hidróxido de potasio y agua a temperatura elevada (unos 150 grados). Se pone al animal en una cámara metálica de 20 a 24 horas y, al finalizar el proceso, solo quedan sus huesos.

“A mucha gente no le gusta la idea del fuego, es deprimente. Hemos tenido ya como 40 clientes, y organizamos también un pequeño funeral para ellos”, comentó a EFE Yang Loo, fundador de la Funeraria Verde.

Posteriormente, el fundador de la funeraria se encarga del proceso de pulverizar los huesos, que se demora uno o dos días más. Por ello, quedan convertidos en cenizas similares a las que resultan de una combustión con fuego, las cuales se entregan a la familia.

“Tuve una mascota a la que cremé en el pasado y no me gustó, el proceso fue muy rápido, no tuve tiempo de asimilarlo”, comentó a EFE Santhiya.

Uno de los ejemplos más relevantes ocurrió en 2023 con el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, quien fue Premio Nobel de Paz en 1984 por oponerse al apartheid. Por ello, en el momento de su despedida, decidió dejar constancia de su compromiso con el medioambiente.

Expertos aseguran que la acuamación reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente un 35%. Además, requiere alrededor del 90% de energía menos que la cremación por ignición, que tarda entre dos y cuatro horas.

Yang Loo asegura que los costos de este proceso son similares a los de una cremación tradicional para las mascotas. El precio de este servicio oscila entre 400 y 800 dólares, dependiendo del tamaño del animal.

“El siguiente paso son los humanos. No hay espacio en Singapur, y las cremaciones no son sostenibles”, comentó Loo para EFE.

