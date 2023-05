Autoridades allanaron un hogar en el norte de Cali para rescatar animales maltratados

La persona responsable fue capturada y se iniciará un proceso por maltrato animal. Foto: Alcaldía de Cali

La Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali (Uaepa) y la Policía Ambiental y del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal acudieron a una casa ubicada en el barrio Ciudad Los Álamos, en el norte de Cali. Las autoridades se dirigieron a este espacio para socorrer animales que sufrieron maltrato animal.

El operativo inició sobre las 9:00 de la mañana, del 24 de mayo de 2023. “Es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que conseguimos una orden de allanamiento para entrar a una vivienda, donde se nos había prohibido el ingreso anteriormente, para revisar los animales”, comentó Liliana Sierra, directora de la Unidad Administrativa de Protección Animal.

En el hogar, encontraron a 10 perros y un gato que estaban bajo custodia de una persona denunciada en varias ocasiones por la comunidad, debido a la irresponsabilidad con la que cuidaba a los animales.

“Nos encontramos una vivienda llena de basura. Es una persona que acumula no solamente animales sino también objetos. Los animales no tienen la más mínima condición para poder sobrevivir; no hay evidencia de que hayan consumido agua o alimento desde hace muchos días. Están enfermos y varios tienen afecciones respiratorias y otras condiciones”, comentó Sierra.

La persona responsable fue capturada y se iniciará un proceso por maltrato animal. Eliécer Zorrilla, jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Cali, afirmó que ya se le había realizado un acta de tenencia responsable de animales de compañía. “Desafortunadamente, las quejas de la comunidad continuaron y, llegado a este sitio con los veterinarios, se pudo establecer que los animales están peor que cuando se había hecho la visita”, comentó Zorrilla.

“Este es un caso que lleva bastante tiempo, pero se sabe que se necesitan unos trámites y protocolos; la idea es que se le pueda dar una buena vida y un buen hogar a estos animalitos que tanto lo necesitan”, comentó Harvy Ortiz, habitante de Ciudad Los Álamos.

Los delitos en contra de los animales están tipificados en el Código Penal- Artículo 339A, donde se indica que “el que, por cualquier medio o procedimiento, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre, vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en una condena”.

De acuerdo con este artículo, si usted maltrata a un animal, podría enfrentar una pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV).

También existen unas agravantes en estos casos, entre ellos: cuando la conducta se comente con sevicia, cuando el delito ocurra en vía pública, cuando hay presencia de menores de edad, cuando se cometen actos sexuales y cuando estos delitos previstos son realizados por servidores públicos. En caso de comprobarse alguna de estas agravantes, la pena se aumenta de la mitad a tres cuartas partes.

¿Cómo denunciar un caso de estos antes el IDPYBA en Bogotá? Hay 4 formas:

Llamando a la línea 123 (24 horas)

Llamando a la línea contra el maltrato animal: 018000115161

Escribiendo a Bogotá te escucha: Bogota.gov.co/sdqs/

Escribiendo al correo del IDPYBA: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

A través de estos medios, usted da un recuento de los hechos. Le van a preguntar dónde está el animal (dirección exacta de los hechos, barrio y localidad), los horarios de permanencia del presunto maltratador en dicho lugar y la evidencia del caso (si tiene fotos o videos, adjúntelos).

Luego, se realiza un triage evaluando la condición del animal para saber qué tan grave es el caso: alta, media o leve. Se priorizan aquellos casos donde hay una urgencia vital o el caso de maltrato tiene una flagrancia específica.

📲¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal Colombia?

GELMA es el grupo de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar y judicializar los casos relacionados con agresión contra animales a nivel nacional. Para denunciar un caso de agresión contra animales, puede realizar los siguientes pasos:

Llamar a la línea 122

Llamar a la línea nacional gratuita 018000919748

En Bogotá al 5702000 (opción 7)

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional, habilitó una opción en ADenunciar, para que a través de este canal, la ciudadanía también pueda interponer sus denuncias.

