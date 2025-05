Bitsy ya tiene un nuevo hogar al que va a ir luego de su recuperación. Foto: Instagram : @itsybitsythekitty

Bitsy es una gatita muy particular. Aparte de ser noble y cariñosa, tenía una característica física que la hacía única: sus seis patas.

Esta felina fue rescatada en abril por el refugio Furget Me Not Animal Rescue de Edmonton, Canadá. Una mujer la encontró en su jardín y notó que presentaba alguna especie de dolor que le impedía moverse con facilidad. Cuando el personal del refugio acudió al rescate, se llevaron la sorpresa de que la gata tenía dos patas extras: “Eso no es posible”, recuerda haber pensado Christine Koltun, fundadora de Furget Me Not, en entrevista con Poeple.

El personal también descubrió que Bitsy no había vivido siempre en la calle. Por su comportamiento, dedujeron que probablemente fue abandonada debido a su condición.“Por suerte, era increíblemente dulce y mansa, lo que confirmó que definitivamente no era una gata salvaje y que alguien la había cuidado hasta entonces”, explica Koltun.

Desde el primer momento, el refugio se encargó de Bitsy y comenzó con los exámenes médicos, ya que presentaba llagas en sus extremidades adicionales. Aunque caminaba con cierta destreza, era evidente que sentía dolor.

El equipo acudió al Hospital Veterinario Windermere, donde los especialistas recomendaron amputar tres de sus patas para aliviar el dolor y mejorar su calidad de vida. Antes de proceder con la cirugía, le tomaron radiografías para asegurarse de que no hubiera órganos comprometidos.

Los exámenes revelaron que una de sus patas traseras estaba invertida y al revés, y que tres de sus extremidades no soportaban peso. En otras palabras, Bitsy se desplazaba utilizando solo tres de sus seis patas.

Afortunadamente, la operación fue un éxito. El hospital logró una amputación limpia durante una cirugía que duró dos horas. “Esta fue la primera vez que un caso como este llegó a nuestro hospital. Sin duda, será uno de nuestros casos más memorables”, afirmó el veterinario que la atendió a People.

Tras completar dos semanas de cuidados posoperatorios en el hospital, Bitsy regresó al refugio, donde continúa su recuperación.

