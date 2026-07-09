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Calma tiene un parche de pirata y está lista para conquistar el corazón de una familia

Se requiere de adoptantes comprometidos que dispongan del tiempo y la paciencia necesarios para guiar su crecimiento.

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09 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Con solo cuatro meses de edad y pruebas virales negativas, esta cachorra rescatada en Santa Marta busca una familia definitiva.
Con solo cuatro meses de edad y pruebas virales negativas, esta cachorra rescatada en Santa Marta busca una familia definitiva.
Foto: Por Amor a Rocky
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La historia de Calma es un llamado a la empatía y a la responsabilidad. Esta gatitade apenas cuatro meses de edad fue rescatada en las inmediaciones del Polideportivo de Santa Marta y, actualmente, se encuentra a la espera de una familia que le brinde la oportunidad de conocer la calidez de un hogar.

Uno de sus rasgos más particulares y que más llama la atención de quienes la conocen es su apariencia física, su pelaje es mayoritariamente blanco, pero cuenta con una mancha negra alrededor de uno de sus ojos, lo que simula un tierno parche de pirata.

Más allá de su carisma, el estado de salud de la felina es óptimo, ya que reportó resultados negativos en sus pruebas virales. Al tratarse de una cachorra en plena etapa de desarrollo, se requiere de adoptantes comprometidos que dispongan del tiempo y la paciencia necesarios para guiar su crecimiento y educación bajo un entorno amoroso.

Proceso de adopción responsable

Debido a su corta edad, Calma aún no cuenta con la madurez física para ser esterilizada. Por esta razón, el proceso se iniciará bajo la modalidad de hogar de paso con compromiso de adopción. Una vez cumpla la edad idónea para la intervención quirúrgica, se formalizará legalmente su adopción definitiva.

La organización enfatiza que no se busca un refugio temporal, sino un compromiso para toda la vida. Si usted considera que cuenta con el espacio, el tiempo y el amor para transformarle la vida a Calma, lo invitamos a ingresar al perfil de Instagram @rockyadopcion y descargar el formulario de solicitud correspondiente.

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