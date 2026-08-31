Chispita, el gatito que sobrevivió a una patada y ahora necesita ayuda para recuperarse

La promesa que le hicieron desde el día de su rescate sigue intacta: hacer todo lo posible para verla sana, fuerte y feliz. Foto: Fundaciónadoptaynocompres

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Chispita es una gatita tranquila y curiosa que, a pesar de su corta edad, ha tenido que enfrentar situaciones que pusieron en riesgo su vida. Con apenas dos meses, recibió una fuerte patada que la dejó gravemente herida y hoy, después de varias complicaciones, necesita la ayuda de todos para poder recuperarse.

Según cuenta la Fundación Adopta No Compres, el golpe fue tan fuerte que la gata quedó sin fuerzas para levantarse y uno de sus ojos terminó completamente por fuera. Desde entonces, su recuperación ha estado marcada por cirugías, infecciones y nuevos desafíos.

¿Por qué ha demorado su recuperación?

Esto se debe a que, luego de la patada, Chispita quedó tendida en medio de la calle. Durante horas, incluso días, permaneció allí mientras las personas pasaban a su lado sin detenerse. Su ojo cada vez estaba más inflamado, el dolor aumentaba y la herida comenzaba a infectarse.

Fue entonces cuando una rescatista decidió detenerse y ayudarla. Tras encontrarla, reportó su caso a la Fundación Adopta No Compres, que decidió hacerse cargo de ella y comenzar su tratamiento. Para ese momento, la infección ya había avanzado demasiado y Chispita tuvo que ser operada de urgencia.

Sin embargo, los problemas no terminaron con la cirugía. Su ojo continuaba acumulando pus y en su pequeño cuerpo comenzaron a aparecer nuevas masas que tuvieron que ser drenadas varias veces. Además, presentó picos de fiebre que hicieron que su estado de salud fuera aún más delicado.

A pesar de todo, Chispita ha logrado avanzar poco a poco. Los cuidados del equipo veterinario y de la Fundación han sido fundamentales para que pueda continuar con su recuperación. Algunos días trae buenas noticias y en otros aparecen nuevas complicaciones, por lo que todavía necesita atención y tratamiento.

Hoy, Chispita ya no está sola. Tiene a un equipo que sigue pendiente de su evolución y que busca darle todo lo necesario para que pueda recuperarse. Pero el proceso todavía no termina y ella necesita ayuda para seguir adelante.

Quienes quieran sumarse a la recuperación de Chispita pueden realizar sus aportes a través de los siguientes canales de recaudo:

Bancolombia – Cuenta de ahorros: 19116342408

Davivienda – Cuenta de ahorros: 9770232586

Llave: 0071981815

Nequi o Daviplata: 3502122895

PayPal: fundacion@adoptanocompres.org

Página web: adoptanocompres.org.

A través de la página web también puede realizar su donación con tarjeta débito o crédito.

La Fundación espera poder continuar acompañándola hasta que Chispita pueda estar sana y tener la vida que, con apenas unos meses de edad, todavía le queda por delante.

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