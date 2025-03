Cinco cosas que nunca debería decirle al dueño de un gato

“Un gato no necesita tantos cuidados”: si bien es cierto que los felinos, a diferencia de los perros, suelen ser más independientes, esto no significa que no requieran atención y cuidados. Los gatos necesitan tiempo de juego, una rutina adecuada de alimentación e higiene, y visitas regulares al veterinario. No son animales completamente autosuficientes, por lo que es fundamental dedicarles el tiempo necesario para su bienestar.