Colombia se une a la protesta internacional contra el maltrato de gatos en China

Una serie de protestas y plantones para rechazar los casos de maltrato animal en China, especialmente los que involucran a gatos, fueron convocados en diferentes países de Latinoamérica, incluidos Colombia, México, Chile y Perú. La agrupación Guardianes Felinos, la organización que hizo el llamado, busca exponer la crueldad animal en el país asiático y salvar a los felinos que son utilizados en actos “crueles”.

Según diferentes organizaciones que velan por el bienestar animal en China, como Duo Duo Project, hace años se está desarrollando una práctica donde personas pagan para ver torturar gatos en vivo por redes sociales. De acuerdo con los denunciantes, normalmente usan comederos en las calles para que los felinos lleguen, ponen cámaras y realizan terribles prácticas como prenderles fuego, despellejarlos, sacarles sus ojos, fracturar sus extremidades, meterlos vivos en licuadoras o en microondas, etc.

En varios países ya se han realizado plantones en las embajadas de china, pidiendo que se cree una ley que proteja a los animales domesticados y se frene con esta terrible práctica. En Colombia, la actividad fue programada para este viernes 5 de abril, a las 9:00 a.m. frente a la Embajada de China, ubicada en la calle 72 #2A-41, en Chapinero, Bogotá, Colombia. “En China no existen leyes en contra del maltrato animal. Únete para hacer el cambio y no permitir que torturen a más seres inocentes por diversión”, anunció Conexión Animal en redes sociales.

Los protestantes de Guardianes Felinos utilizan como referencia a Cow Cat, un gato que en mayo de 2023 fue torturado durante varios días, utilizando una licuadora y múltiples herramientas. La serie de protestas han tenido lugar en otros lugares del mundo como Nueva York, Estados Unidos, París, en Francia, y Finlandia.

¿Quién fue Cow Cat?

A través de una publicación en Instagram, los miembros de Feline Guardians informaron sobre el caso de Cow Cat. El 14 de mayo de 2023, un hombre “celebridad de Internet”, como lo clasifica la organización, fue expuesto por causarle la muerte a este gato usando una licuadora y otro tipo de herramientas.

“Después de que se filtró el video, toda la nación de China y el mundo quedaron conmocionados”, escribieron los voluntarios de la asociación. Gracias a la exposición en el caso, la policía arrestó al hombre; sin embargo, fue liberado poco después.

Los miembros de Feline Guardians indicaron que la prematura libertad del presunto maltratador se debió a que en China solo existen normas de protección para la vida silvestre, mientras que no hay ninguna ley en contra de la crueldad hacia otros animales.

“Desafortunadamente, no se han logrado avances en las leyes contra la crueldad animal en China. Estos abusadores enfrentaron una condena moral y, como máximo, 15 días de detención antes de ser liberados”, lamentaron en la publicación los voluntarios de la organización.

Los voluntarios de Feline Guardians hicieron un llamado a sus seguidores a “unirse a la acción” para apoyar a los gatos del país asiático “que diariamente son torturados cruelmente por diversión y ganancias”.