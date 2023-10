¿Cómo decirle a un gato que no haga algo?

Los animales educados mediante el refuerzo positivo aprenden más rápido y mejor. Foto: Pexels

Los gatos son animales curiosos, inteligentes y cariñosos. Estas cualidades los han convertido en una de las mascotas preferidas para muchas personas. No obstante, también tienen cierta propensión a no obedecer órdenes, razón por la cual es importante educarlos desde que son pequeños.

Lo más importante al momento de adiestrar a un gato es tener en cuenta que ni las malas palabras, ni los malos tratos y mucho menos los golpes van a lograr algo positivo. Todo lo contrario, estas conductas solo harán que la mascota desarrolle comportamientos agresivos hacia su cuidador.

De acuerdo con el portal Experto Animal, la mejor manera de educar a un minino, ya sea para enseñarle a no arañar los muebles, a no morder, a utilizar adecuadamente el arenero, etc., es mediante el refuerzo positivo.

El refuerzo positivo consiste en premiar aquellas actitudes o comportamientos adecuados de las mascotas a través de comida, caricias o palabras de aprobación. El objetivo de esta técnica es asociar ciertas conductas del animal con determinadas consecuencias. Por ello, si el felino muestra un determinado comportamiento y nosotros lo reforzamos siempre que lo manifiesta, habrá más probabilidades de que lo repita y que lo acabe asociando correctamente.

Si se trata de modificar una conducta, como, por ejemplo, la de arañar los muebles, lo ideal sería premiar al minino con golosinas o caricias cuando utilice el rascador. De esta forma entenderá que este objeto es el que debe usar para limar y afilar sus uñas. Los animales educados mediante el refuerzo positivo aprenden más rápido y mejor.

No obstante, es importante aclarar que no todos los gatos aceptan cualquier tipo premio. Por ese motivo, antes de empezar con el refuerzo positivo, cada cuidador debe identificar qué es lo que más le gusta a su minino y qué pueden motivar a seguir alguna orden.

El uso del castigo puede provocar miedo, estrés, ansiedad e incluso conductas agresivas en el felino, por el contrario, el refuerzo positivo es siempre bien recibido y su forma de aplicación es mucho más sencilla. Además, uno de los beneficios de esta técnica es que ayuda a crear una mejor relación entre cuidadores y mascotas.

