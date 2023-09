¿Cómo elige un gato a su dueño?

Estos animales escogen compañeros de vida, o personas cercanas, más allá de amos o propietarios, para establecer sus relaciones cercanas, que suelen permitirles sentirse acompañados, seguros y protegidos. Foto: EFE - Jorge Torres

Un dicho común entre los amantes de los felinos es que ellos son los que escogen a sus propietarios. No obstante, varias personas creen que esto no es cierto, porque fueron ellas quienes decidieron acoger a estos animales en su hogar y adoptarlos. Pero, este refrán carga consigo una verdad esencial: si los gatos no se sienten cómodos con sus propietarios, probablemente se marcharán del hogar.

(En vídeo: ¿Cómo saber si mi mascota está sintiendo dolor?)

Como explica el portal Experto Animal, los gatos no se perciben a sí mismos como objetos o propiedad de alguien, por lo que ellos no comprenden que tienen un dueño, que los acoge como su pertenencia. Estos animales son seres vivos, que conviven con las personas y que no necesariamente se perciben como inferiores a los que están a su alrededor.

Por ello, los gatos escogen compañeros de vida, o personas cercanas, más allá de amos o propietarios, para establecer sus relaciones, que suelen permitirles sentirse acompañados, seguros y protegidos.

Durante la revolución agrícola, los seres humanos plantábamos alimentos comestibles como los granos. Cuando quedaban los suficientes después de la cosecha, los almacenábamos. En este punto, las cosechas podían acabarse por ratas y ratones, que atacaban nuestros alimentos. Aquí es donde llegaron los gatos a nuestras vidas.

Los felinos comenzaron a acercarse a los hogares de los humanos para aprovecharse de los ratones y los restos de comida. Se creó una alianza, en donde ellos nos ayudaban con el control de plagas, mientras que nosotros les alimentábamos. En este punto, comenzaron a volverse dependientes de los humanos. En esencia, los gatos se domesticaron a sí mismos.

El biólogo molecular y paleogeneticista, Claudio Ottoni, aseguró que este proceso no ocurrió porque los humanos simplemente pusieran a ciertos felinos dentro de jaulas. De hecho, esta fue una decisión hecha por los gatos, gracias a que podían alimentarse y recibir cuidados.

(Leer: “Ella me presta sus ojos y su cuerpo para guiarme de una manera incondicional”)

Por ello, los felinos suelen desarrollar cariño por quienes les suplen sus necesidades básicas, como la comida y el refugio. Este es el motivo por el cual algunos animales pueden escapar de sus hogares, pues no tienen los cuidados básicos que les garanticen una vida segura.

En segundo lugar, los espacios y entornos adecuados, que les permiten vivir cómodos y seguros, y lejanos a posibles amenazas del exterior. Además, el lugar en donde reside debe ser limpio y debe permitirles descansar.

Experto Animal también menciona que, además de sus necesidades básicas, los felinos deben tener tiempos de juego, ocio y compañía. Esto les permite crear un sentido de pertenencia y protección.

De hecho, gran parte de las interacciones que establecen los mininos cuando son cachorros determinan sus preferencias y los vínculos que formarán el resto de sus vidas. No obstante, esto incluye el hecho de no acercarse demasiado a ellos, agobiarlos o asfixiarlos con abrazos y caricias, respetando sus límites.

Leer: Lo que significa cuando un gato se acuesta en el pecho de su dueño

Por último, es recomendable evitar el castigo físico en este tipo de animales. Al igual que las personas, los felinos no responden bien a la violencia y el miedo puede hacer que se sientan inseguros y estresados. También, conseguirá que su gato le tenga miedo, le muestre rechazo, se defienda e, incluso, que desarrolle problemas de conducta. Busque otras maneras de entrenarlo, puede pedir la ayuda de un experto en el tema como: un veterinario, un etólogo o un entrenador. Todo tiene solución.

La independencia de los felinos puede ser interpretada como rechazo. En realidad, a través de pequeños gestos, como mordiscos suaves, ellos pueden revelar ese cariño secreto que sienten por usted.

(Le puede interesar: Recuperan perro que era maltratado y herido por su dueño en Bogotá)

Tal y como sucede con las personas, los gatos tienen preferencias al momento de mantener relaciones sociales. De hecho, diferentes estudios de etología felina sugieren que estos animales llegan a querer más a una persona de su núcleo familiar.

Leer: Esto hacen los gatos cuando extrañan a sus dueños

De acuerdo con el portal Experto Animal, las interacciones que los mininos tienen cuando son cachorros determinan sus preferencias. Los que han sido manipulados por varias personas desconocidas tienen la tendencia a padecer estrés y a mostrar pocas conductas sociales. Por otro lado, los mininos únicamente han interactuado con una o pocas personas en su etapa de crecimiento, tienden a ser más asustadizos, pero con un comportamiento social más positivo con quienes conocen.

Además, los mininos perciben a las personas como sus iguales, no como sus dueños o tutores. Por lo que una vez que adquieren confianza, se sienten más cómodos y seguros.

Según los expertos en etología felina, los gatos utilizan diferentes formas para demostrar su cariño a las personas: amasar, ronronear o lamer. Sin embargo, para saber quién del núcleo familiar es el favorito, se deben analizar las relaciones que el minino mantiene con todas las personas del hogar, de esta manera, se sabrá si las muestras de afecto y las llamadas de atención son exclusivas para un integrante.

Leer: Esto hacen los gatos cuando extrañan a sus dueños

Experto Animal explica que los gatos tienen comportamientos mucho más íntimos con las personas con las que fomentan vínculos más cercanos. Conductas como oler la boca de persona, dormir sobre su cabeza o tocarle la cara con sus patitas son más personales y cercanas.

Por su parte, los profesionales del centro veterinario Mivet aseguran que los gatos muestran señales inconfundibles con su persona favorita. Por ejemplo, prefieren dormir junto a ella, tanto por la noche como durante sus siestas diurnas. Esto es una señal inconfundible de que tienen una persona especial.

Sin embargo, es importante aclarar que los felinos establecen diferentes tipos de relaciones con cada miembro de su familia, es decir, pueden tener una persona favorita para dormir, una diferente para jugar y otra para recibir caricias.

Podría interesarle: ¿Por qué algunos gatos tienen una M en su frente?

Los etólogos recomiendan convivir con los mininos desde que son muy pequeños, cuando están en plena fase de socialización, esto forjará una estrecha relación con ellos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com