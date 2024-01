¿Cómo evitar que el gato arañe los muebles?

Algunos gatos pueden rasguñar los muebles del hogar por aburrimiento o falta de ejercicio. Foto: Freepik

Que el gato arañe los muebles del hogar puede ser un gran dolor de cabeza. Sin embargo, ¿usted sabía que este comportamiento tiene numerosos beneficios tanto para la salud como bienestar del animal? En La Red Zoocial le contamos más sobre el tema.

Según Purina, los gatos arañan los muebles por diferentes motivos, entre estos, para hacer ejercicio, limar sus uñas, marcar territorio, divertirse o desestresarse. “Los gatos que rascan los muebles también ayudan a mantener sus garras afiladas al deshacerse de las fundas de estas, lo que los mantiene en óptimas condiciones”, indica el portal en su página web.

Además, al arañar el mueble, los felinos están realizando actividad física, se relajan más e incluso se sienten más seguros. “Las patas de los gatos contienen glándulas de olor y cuando rascan objetos, liberan un marcador de olor visible y químico que identifica su territorio en el hogar”, agrega Purina.

Sin embargo, hay ocasiones en las que pueden rasguñar los muebles por puro aburrimiento o estrés. En este caso es importante prestarle atención al felino y garantizarle un corrector enriquecimiento ambiental.

Rascadores.

La opción más recomendable es tener rascadores en varias partes del hogar. Compre rascadores de buena calidad y resistencia, pues, en ocasiones, los gatos utilizan mucha fuerte y se podrían dañar fácilmente. Además, es importante que sean altos (más de 40cm), así los felinos podrán estirarse por completo y ejercitar su cuerpo.

Rascadores hechos en casa.

Esta también es una buena manera de evitar que su gatito rasguñe los muebles del hogar. De acuerdo con Purina, puede proporcionarle “recortes de tela, troncos cubiertos de corteza, restos de madera blanda o fibra de sisal y proporcionar mucha variedad para mantenerlos entretenidos y alejados de sus muebles favoritos”.

Limar sus uñas.

Experto Animal explica que cuando las uñas de un felino están demasiado largas pueden causarle molestia, lo que lo incitará a rascar todo tipo de superficies (como muebles), para retirar las capas externas y desgastarlas.

Por eso, además de los rascadores, es importante mantener las uñas del animal en buen estado. “Es fundamental revisarlas con cierta periodicidad para garantizar que no están demasiado largas y evitar, así, que el gato arañe el sofá. Para ello, existe la posibilidad de acudir a la peluquería felina o de mantener su higiene en casa”, indica Experto Animal.

La ubicación.

La ubicación siempre será importante al tener un gato en casa. Por ejemplo, una mala ubicación del arenero podría generar que el felino haga sus necesidades en otro lugar del hogar. Lo mismo ocurre con el comedero, bebedero, cama y, claramente, con el rascador. Lo ideal es ubicar el rascador en un lugar que le guste a su felino, cerca al lugar donde duerme o, incluso, en los muebles que suele rasguñar.

Utilizar protectores.

En el mueble puede poner cinta doble cara, papel aluminio, plástico o telas viejas que no le gusten al animal para evitar que lo rasguñe.

Corregir al gato.

Lo más recomendable es corregir al gato de manera positiva para evitar que siga rasguñando los muebles del hogar. Recuerde que ni las malas palabras, ni los malos tratos y mucho menos los golpes van a lograr algo positivo en el felino. Al contrario, esto hará que desarrolle comportamientos negativos hacia usted.

De acuerdo con el portal Experto Animal, los gatos deben recibir el regaño en el mismo instante en el que cometen el acto. Los expertos aseguran que la mejor forma de regañar a un felino es con un “no” firme y contundente.

Lave los muebles.

Como lo explicamos anteriormente, los gatos rasguñan ciertos objetos con la finalidad de dejar su olor impregnado y hacerle saber a otros animales que ese territorio es de ellos. Por eso, para evitar que esto se siga repitiendo, puede lavar los muebles una y otra vez, y así el olor del animal irá desapareciendo.

Jugar con el gato.

Algunos gatos rasguñan los muebles del hogar como consecuencia del estrés y aburrimiento por pasar largas horas solos en casa. Para corregir esto, le sugerimos comprar juguetes interactivos para que el felino se entretenga y no tenga necesidad de gastar esa energía en los sofás. Asimismo, es importante que comparta tiempo de calidad con el gatito.

Paciencia.

Los gatos son animales de costumbres, así que es muy probable que este comportamiento que está intentando corregir no desaparezca de un día para otro. Por eso, los expertos recomiendan mantener la calma y no estresarse si los resultados no se obtienen en el tiempo que usted quiere.

Además, hacen énfasis en que si esta conducta persiste, es importante que lleve a su animal de compañía a un veterinario, pues podría tratarse de un problema de salud o comportamiento.

