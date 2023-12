¿Cómo ganarse la confianza de un gato? Siga estos consejos

Un gato que fue maltratado en el pasado tendrá más problemas para confiar en una persona, a diferencia de uno que estuvo bajo el cuidado de una familia amorosa y responsable. Foto: Pixabay

Alejandra Echavarría, médica veterinaria del Centro de Bienestar La Perla en Medellín, explica que ganarse la confianza de un gato depende de varios factores, tales como la personalidad, comportamiento, edad, raza, sexo e incluso la historia del mismo animal. Todo esto permitirá saber cómo, cuándo y cuánto nos podemos acercar o alejar al felino.

“Lo más importante es entender y acoplar sus actividades rutinarias a nuestro día a día, dedicar tiempo de calidad para juegos, mantener su arenero limpio sin interrumpir cuando lo esté usando, la disponibilidad de agua y comida son muy importantes también, y respetar sus espacios de descanso y acicalado. Todo en conjunto evitará que tenga que llamar su atención con acciones molestas o que considere como faltas de respeto. En pocas palabras, entender y respetar su rutina, ayudará a que ellos entiendan y respeten la nuestra”, dice Echavarría.

Si acaba de adoptar a un gato y considera que él no se siente seguro a su lado, o si tiene un gato, pero cree que él aún no se siente cómodo en el hogar, estos son diez consejos que harán que la relación mejore y él empiece a confiar en usted.

1. Las 5 libertades del bienestar animal.

El primer paso, según Echavarría, es cumplir con las cinco libertades del bienestar animal, estas son:

· Estar libres de hambre y sed.

· Estar libres de molestias.

· Estar libres de dolor, enfermedad y lesiones.

· Poder expresar los comportamientos naturales de la especie.

· Estar libres de miedo y estrés.

2. Conozca la naturaleza del animal.

Si quiere ganarse la confianza de un gato, es primordial conocer y entender su comportamiento, así como sus necesidades. Por ejemplo, un gato necesita, entre otras cosas, un arenero para hacer sus necesidades, un comedero y un bebedero, un lugar para dormir y descansar, y un rascador para limar y afilar sus uñas, liberar el estrés y mantenerse relajado y en forma.

“Los gatos marcan todo con su aroma, así que, en su mente, nuestra casa y todo lo que hay en ella, incluidos nosotros, somos su propiedad”, aclara Echavarría.

3. Conozca su lenguaje corporal y sus estados de ánimo.

Identificar si su gato está feliz, ansioso, miedoso, frustrado, enfadado, inquieto, enfermo o relajado es fundamental en este proceso. No puede tratarlo de la misma manera si tiene miedo, a si quiere jugar o comer.

Un gato relajado y con ganas de interactuar, parpadeará lentamente, ronroneará, restregará la cabeza contra la persona, podría tirarse boca arriba para que lo acaricien, entre otras. Muy contrario a cuando no quiere algo, en ese caso intentará huir, lo morderá o maullará.

4. Bríndele un espacio seguro (y respete ese espacio).

Su gato necesita un espacio para él solo, donde pueda estar cómodo, tranquilo y seguro, un sitio en el cual pueda refugiarse si se siente amenazado o inseguro. Luego, cuando ya tenga confianza, usted verá que él saldrá de ese lugar y empezará a explorar la casa y luego a interactuar con las personas. No lo presione, la paciencia es la clave en este proceso.

“A nadie le gusta que lo molesten mientras descansa, mientras se arregla, o cuando va al baño, a los gatos tampoco, así que entender, respetar y aportar cuando sea necesario en su rutina es la clave para ganarnos el respeto de nuestros mininos”, dice la médica veterinaria de La Perla.

5. Sea su amigo.

Su gato necesita una persona en la cual pueda confiar y sentirse seguro. Sea esa persona, él se lo agradecerá con el tiempo. La idea es no agobiarlo y darle su propio espacio para que él sea quien se acerque y rompa esa barrera del contacto físico.

6. No lo maltrate.

Este punto es uno de los más importantes. La violencia, como lo hemos dicho en varias ocasiones, no soluciona nada. Con esto, solo conseguirá que su gato le tenga miedo y lo asocie con algo negativo. Esto aumentará sus niveles de estrés y ansiedad, incluso, podría generar una reacción agresiva en el animal.

Por eso, el consejo es que no fuerce a su gato a hacer algo que él no quiere, dele tiempo para que él se adapte a los cambios. Deje que él sea quien tome la iniciativa de acercarse, así no se sentirá amenazado o intimidado. Por ejemplo, si quiere acercarse y tocarlo, deje que él se acerque y lo toque primero. Y si ve que no quiere, todo bien, en otra oportunidad será.

7. Cuide su salud.

Un gato sano es un gato feliz. Si quiere que su gato tenga más confianza en usted, empiece por llevarlo al veterinario para comprobar que todo está bien y no tiene problemas de salud. En ocasiones, estas afectaciones podrían provocar cambios en su comportamiento.

8. Respete sus sentidos.

“También son muy importantes sus sentidos, que son un poco más sensibles que los de nosotros, especialmente el del olfato. Ellos se caracterizan por marcar todo y por medio del olfato identifican esas marcas y eso les brinda una sensación de seguridad, por lo que olores muy fuertes los irritan. El oído también es un sentido muy sensible. Para ellos es mejor entonces hablar con una voz baja y tranquila”, indica la experta.

9. Establezca una rutina.

Los gatos, al igual que los perros, son animales de costumbres. “Lo ideal es ayudarles a crear una rutina que se acomode a nuestros espacios y respetar sus tiempos para las diferentes actividades y tratar de no interrumpirlas”, agrega Echavarría.

10. Juegos y comida.

Haga que su gato asocie su presencia con algo positivo. Es decir, si cada vez que usted aparece le trae comida, juega con él o lo acaricia, él entenderá que su presencia es algo bueno y que cada vez que lo vea, ocurren cosas agradables para él.

Si alguno de estos trucos no le sirve, le recomendamos que acuda con un etólogo o especialista en conducta felina para que examine el caso de su gato y le indique cuál es el mejor proceso para seguir.

Para que su gato tenga más confianza con otros animales, es importante proveerle una sensación de ambiente seguro en todo momento, así él no sentirá que invadieron su espacio y debe defenderlo. “Introduzca al otro animal de compañía, escalando los sentidos, aumentando tiempos y frecuencias de a pocos, esto hará que nuestro minino considere al nuevo peludo parte del hogar y por ende respete su presencia”, finaliza por decir Alejandra Echavarría.

