¿Cómo saber si un gato está estresado? Estas son las señales principales

Una mudanza, un cambio de familia o pasar demasiado tiempo en soledad pueden causar bastante tristeza y estrés en su gato.

Un día su gato no se despierta tan animado como de costumbre. De repente, está demasiado callado, duerme bastante y pierde su apetito. Entonces, usted comienza a sospechar que algo no está bien.

Varias personas creen erróneamente que los felinos son criaturas poco emocionales y que no construyen vínculos fuertes con sus dueños. No obstante, esto no es cierto: los felinos experimentan una gran cantidad de emociones, entre ellas, el miedo, la tristeza, la alegría y el cariño.

A veces resulta difícil leer sus emociones, porque los gatos no tienen tantas expresiones faciales como otros animales, por ejemplo, los perros. Por ello, es necesario aprender cuáles son las señales que podrían sugerir estrés en ellos.

El estrés en los gatos puede verse reflejado a través de la piel, la vejiga y los problemas gastrointestinales. Según explica el portal Royal Canin, otros felinos pueden comenzar a orinar afuera de su caja de arena, vocalizar excesivamente con gruñidos o silbidos, o comenzar a actuar de forma agresiva con las personas u otros animales. De hecho, algunos felinos pueden comenzar a lamerse tanto, que se provocan a sí mismos calvicies debido al estrés.

Uno de los comportamientos más comunes en los gatos estresados ocurre cuando ellos se erizan o deciden erguir su espalda. Karla Carpio (@tata.veterinaria en Instagram), médica veterinaria, especialista en Bienestar Animal y Etología, le comentó a La Red Zoocial que esta es una postura defensiva, en donde el felino está comunicando que está asustado, tiene miedo y que podría atacar para defenderse. “Es común que cuando adoptan esta postura, pueden hacer ruidos con la boca. Si se sienten muy amenazados, podrían atacar para protegerse”, explica Carpio.

La experta asegura que, cuando el felino se eriza, lo más recomendable es alejarse de él para que deje de percibir a las personas como un estímulo amenazante, y que él pueda acercarse a nosotros cuando se sienta seguro de hacerlo. “Es una postura con la que el gato nos comunica que se siente incómodo con una situación”, comenta Carpio.

La espalda arqueada en los felinos no solo es una forma de estirar los músculos somnolientos después de una siesta, sino también de comunicar que se sienten amenazados. En este último caso, el erizarse suele venir acompañado del pelo destacándose en todo su cuerpo, especialmente en la cola. Algunos gatos pueden utilizar este perfil para ahuyentar a algún animal que les está generando incomodidad.

También, existen cambios en los hábitos al momento en que los felinos hacen sus necesidades. Por ello, es bastante común que los felinos estresados hagan sus necesidades en diferentes lugares de la casa, o en cualquier sitio que no sea el arenero.

Según explica el portal de la Clínica Veterinaria Zarpa, otro factor común cuando los felinos están estresados son los cambios alimenticios. Esto puede verse representado en la falta de apetito, o en el ingerir elementos que pueden ser dañinos para ellos.

La Clínica Veterinaria Zarpa también explica que otros felinos pueden desarrollar un marcaje intenso, utilizando las uñas o la orina más de lo habitual para señalar su territorio.

El primer paso esencial para disminuir el estrés en los felinos es acudir a un veterinario, que pueda identificar de forma correcta los cuidados que deben recibir los animales. El profesional debe estar capacitado para indicar un tratamiento adecuado, a la vez que establecer si la mascota puede establecer alguna dificultad médica.

La Clínica Veterinaria Zarpa establece que, entre las estrategias principales que se pueden utilizar para disminuir el estrés en felinos, se encuentra: 1) limpiar el arenero con más frecuencia, 2) brindar un ambiente cómodo y seguro, 3) jugar y pasar más tiempo con el felino y 4) hacer cambios en la rutina del gato, que le permitan sentirse más tranquilo.

