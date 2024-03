Síntomas de que un gato se siente solo: ¿cuáles son?

Entre los signos que pueden manifestarse, se incluyen: el aseo excesivo, la vocalización excesiva (como aullidos y llantos), el apego excesivo, la falta de apetito o sed y los temblores. Foto: Getty Images/iStockphoto - Gumpanat

Los gatos son animales reconocidos por ocultar sus sentimientos de forma continua. No obstante, existen algunos comportamientos que pueden expresar una amplia gama de emociones que también pueden sentir. Entre ellos, los maullidos, cabeceos, miradas fijas y amasamientos comunican bastante sobre sus emociones.

Según John Bradshaw, experto en comportamiento animal, existen ciertos indicadores que pueden revelar si un gato está experimentando malestar al quedarse solo en casa. Estos signos incluyen agresividad, maullidos constantes, aseo excesivo debido a la ansiedad y cambios en el apetito, como la falta de ingesta de alimentos durante todo el día.

No obstante, Bradshaw señala que estos síntomas no son exclusivos de la soledad en los gatos y pueden tener otras causas. Por esta razón, si un gato muestra alguno de estos problemas, se recomienda llevarlo primero al veterinario, ya que la causa podría ser una condición médica y no necesariamente la soledad.

La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Ohio afirma que la soledad en estos animales puede presentarse, en muchas ocasiones, como depresión o ansiedad por separación. Entre los signos que pueden manifestarse, se incluyen: el aseo excesivo, la vocalización excesiva (como aullidos y llantos), el apego excesivo, la falta de apetito o sed y los temblores.

Como afirma Hillspet, los gatos son animales independientes, pero también tienen necesidades sociales que deben suplirse. No obstante, la cantidad de tiempo que los felinos pueden estar sin sus dueños varía dependiendo del animal. La mayoría de los adultos se manejan bien durante un día típico de trabajo, de ocho a diez horas, pero aún pueden sentirse solos.

Los felinos traviesos, los gatos mayores que necesitan atención adicional, aquellos con problemas de comportamiento o médicos, y cualquier otro felino con circunstancia especial, requiere más atención y se beneficiará de al menos un chequeo diario. Este es el motivo por el cual nunca es recomendable dejar a un gato solo por días o semanas, incluso si tienen comida, agua y juguetes. Esta separación puede aumentar su soledad y el aburrimiento, lo que también puede provocar problemas físicos y de comportamiento.

Nuevamente, Hillspet asegura que el dejar a un gato solo implica satisfacer sus necesidades físicas y mentales, para que no se sientan aburridos. Algunos gatos que están sintiéndose solos pueden comenzar a destrozar rollos de papel higiénico, arañar muebles y tirar cosas.

Si bien este comportamiento puede ser destructivo, también resulta esencial entender que los felinos no actúan de manera malintencionada, sino que comunican sus sentimientos. Para reducir la soledad y el comportamiento destructivo, es necesario proporcionar múltiples oportunidades de enriquecimiento a los animales de compañía, como rompecabezas, juguetes de caza, entre otros.

Debido a que los gatos suelen dormir entre 13 y 18 horas al día, dejarlos solos en casa durante las horas laborales generalmente no representa un problema. Sin embargo, es crucial considerar algunas cuestiones si se planea dejar a los gatos solos por períodos prolongados para asegurar tanto su bienestar físico como mental.

Las necesidades de compañía de las mascotas varían según factores como su edad y la exposición a posibles riesgos. Los felinos jóvenes, como los cachorros, requieren mayor atención y cuidado que los adultos. Por ello, la Sociedad Progresiva de Bienestar Animal (PAWS) enfatiza la importancia de supervisar cuidadosamente las interacciones de los felinos en sus primeros años, ya sea con personas u otros animales del hogar, para integrarlos de manera efectiva a su entorno.

