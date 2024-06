¿Cómo se debe alzar a un gato correctamente?

Los gatos prefieren estar en lugares altos que les permitan vigilar el entorno que los rodea. Foto: Jack Plant en Unsplash - Jack Plant en Unsplash

Laura Tamayo, médica veterinaria, explica a La Red Zoocial que para alzar a un gato correctamente se deben tener en cuenta varios aspectos, entre estos, la relación que tiene el minino con la persona.

A diferencia de los perros, los gatos son más selectivos a la hora de interactuar con alguien y confían en muy pocas personas. Por eso, y de acuerdo con Tamayo, el primer punto antes de cargar al animal es saber qué tan bien se lleva con él, así garantizará que los dos pasen un buen momento: que el gato se sienta seguro y cómodo y que el cuidador no sea rasguñado en el proceso.

Lo segundo es entender el comportamiento y el lenguaje corporal del animal, porque por más que conviva con él y sea la persona favorita, esto no garantizará que salga ileso tras una alzada forzosa. Puede que a su minino le guste que lo alcen, solo no de la manera en la que usted lo hace. Y tercero, conocer el estado de salud del animal. La médica veterinaria recomienda no cargar a un gato si está enfermo, y en caso de hacerlo, que sea con mucho cuidado y siguiendo los consejos de un experto.

Tamayo aclara que más allá de conocer y perfeccionar la técnica, es importante tener en cuenta cuándo el gato quiere que lo alcen. ¿Y cómo saberlo? Trate de acercarse al animal para que lo huela y lo deje acariciar, si ve que tiene una respuesta positiva, puede hacerlo.

Luego, “pase un brazo por debajo de las patas delanteras del animal hasta su pecho, y con el otro brazo recoja sus patas traseras. La parte trasera del gato descansará en el pliegue de este brazo”, dice la experta.

Lo ideal es que el felino se sienta tranquilo y relajado cuando está en sus brazos y no crea que tiene que huir o defenderse. Para esto, manténgalo a una altura promedio (ni muy alto ni muy bajo) y cerca de su pecho.

Sin embargo, si se acercó al felino y lo nota en estado de alerta, con la cola erizada, orejas hacia delante, gruñidos o lo ignora, es mejor dejarlo descansar e intentarlo en otro momento. Esto es necesario porque cargarlo de manera incorrecta “podría llevar a generar un traumatismo, dolor y sobre todo exponer al animal a una situación estresante y de miedo”, agrega Tamayo.

Por esta razón, procure que la manipulación de los gatos sea asociada con algo positivo para evitar que sea algo traumático y que de esta manera pueda ser realizada en otro momento. “Utilizar premios durante esta manipulación o posterior a esta, ayudará a que los gatos lo relacionen con un evento positivo para ellos”, recomienda la veterinaria.

Esto dependerá del temperamento, personalidad e historia del animal. Si él muestra comportamientos tranquilos, se acerca por voluntad propia y disfruta del contacto físico, no existe inconveniente para alzarlo. Sin embargo, hay gatos que prefieren no ser cargados y estar en el piso, donde se sienten más seguros.

De nuevo, recuerde que, al igual que las personas, los gatos son únicos y así como aman algunas cosas, es normal que odien otras. Así que no lo obligue a hacer algo que no quiere. Usted tiene mil maneras de acercarse, jugar y compartir tiempo de calidad con su animal de compañía. Y si quiere alzarlo, consulte con un veterinario y él le indicará los pasos a seguir.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱