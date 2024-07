¿Cómo se debe llamar a un gato correctamente para que no lo ignore?

Antes de llamarlo, debe asegurarse de que el gato esté seguro con su presencia. Foto: Pixabay

Si es dueño de un gato, seguramente ha enfrentado la frustración de llamarlo una y otra vez sin que este le preste atención. Y no es que su mascota lo quiera ignorar o que usted no le interese, simplemente no lo está llamando de la forma correcta. Por eso, queremos mostrarle algunas formas efectivas de llamar a su minino según la ciencia.

Un estudio del Laboratorio de Etología Comparada y Cognición de la Universidad de Nanterre en París, se propuso a explorar la sensibilidad de los gatos a las señales humanas utilizando tres tipos de interacciones: vocal, visual o bimodal (visual y vocal). El experimento se realizó en dos cafés para gatos con 18 felinos, entre hembras y machos, en total. Dos personas interactuaron con los gatos de diferentes formas y sus reacciones fueron grabadas en clips que fueron analizados posteriormente.

El experimento dio como resultado lo siguiente: “Observamos que los gatos se acercaban significativamente más rápido cuando el humano se comunicaba visualmente o bimodalmente, en comparación con la comunicación vocal o ninguna comunicación”. Esto nos da a entender que los gatos son más sensibles a nuestras miradas y señas, un método efectivo para llamarlos es extender nuestra mano y guiarlos con los ojos repetidamente hacia ella.

Aparte del método que mencionamos anteriormente, existen otros tipos de señales visuales que también son efectivas para captar la atención del gato: puede mover sus manos ligeramente, atraer su atención con la mirada o hacer movimientos de llamado, siempre sutiles y delicados para que el gato no los tome como amenaza. Además, si quiere, puede utilizar la comunicación bimodal (visual y vocal) combinando el uso de palabras suaves y tranquilas con movimientos sutiles. Por ejemplo, diga su nombre en un tono suave mientras extiende su mano para acariciarlo.

Este tipo de comunicación no solo funciona bien con nuestras mascotas en casa, sino que también se recomienda utilizar señales visuales adecuadas al interactuar con otros gatos, especialmente si son con desconocidos. Ya sea que encuentre un gato en la calle o desee establecer un nuevo vínculo, seguir estas recomendaciones expertas le puede ayudar a que el felino se sienta más seguro y receptivo con su presencia.

En resumen, aunque sea lo más habitual, las palabras y las expresiones vocales no son tan efectivas a la hora de captar la atención de un gato. Si verdaderamente quiere que su mascota le preste atención, debe ser sutil tanto en sus miradas como en sus movimientos, mostrándose como un lugar seguro fuera de amenazas para él.

