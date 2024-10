Comunidad se une para salvar a un gatito atrapado en un carro: termina bien

Antes de arrancar, cerciórese de que no haya animales dentro: puede dar algunos golpes a su carro y moverlo ligeramente. Foto: Facebook: Fotodenuncias Cacéres

Muchas veces, los gatos buscan refugio dentro del motor de los carros para encontrar calor y comodidad. Sin embargo, este sitio puede representar un riesgo considerable, ya que, en numerosas ocasiones, los conductores encienden el vehículo sin percatarse de la presencia de un animal, provocando un grave accidente.

Esto fue precisamente lo que intentaron evitar los vecinos de Cáceres, España, al percatarse de que un pequeño gatito se había escondido en un coche parqueado en una de las calles. Según el periódico Extremadura, fue un joven que trabajaba cerca del vehículo quien escuchó al felino, que por su maullido parecía ser un bebé, atrapado dentro. Al principio, el hombre pensó que el gatito solo se resguardaría allí durante la noche para protegerse del frío y que en cualquier momento saldría por su cuenta.

Sin embargo, esto no ocurrió. A la mañana siguiente, el gato seguía atrapado en el vehículo. Varias personas intentaron sacarlo sin éxito y, preocupados por la situación, llamaron a las autoridades, pero no obtuvieron respuesta. Ante el miedo de que el conductor llegara y no se percatara de la presencia del animal, optaron por colocar varias notas en el parabrisas del vehículo. “Tienes un gato dentro del motor, no arranques”, se leía en los papeles que colocaron en el vidrio.

De acuerdo con el periódico, el gato permaneció atrapado allí por varios días, maullando cada vez con más dificultad debido al agotamiento, hasta que finalmente apareció el dueño del carro. El hombre había realizado un viaje largo el fin de semana y el vehículo llevaba tres días aparcado, sin planes inmediatos de moverlo. Al abrir el capó, encontraron al gato atrapado entre la caja de fusibles y una pieza interna. Aunque muy cansado y asustado, el felino estaba en buenas condiciones y no presentaba heridas.

Afortunadamente, el gatito no tardó en encontrar un nuevo hogar, ya que uno de los vecinos que estuvo al tanto de la situación decidió adoptarlo y llevarlo a su casa.

