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Cookie tiene leucemia felina, pero su mayor miedo es no conocer el amor de un hogar

Esta condición no le impide llevar una vida normal ni le restringe la convivencia con personas, perros u otros gatos con el mismo diagnóstico.

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30 de julio de 2026 - 02:00 p. m.
La gatita fue rescatada en una jornada de esterilización en Santa Marta.
La gatita fue rescatada en una jornada de esterilización en Santa Marta.
Foto: Por amor a Rocky
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Con apenas cinco meses, Cookie ya sabe lo que es luchar por sobrevivir. Esta pequeña felina fue rescatada en Santa Marta en un estado crítico de salud, sin embargo, contra todo pronóstico médico, logró salir adelante y hoy se encuentra completamente recuperada, a la espera de una familia que le abra las puertas de su hogar.

A pesar de su energía y ganas de jugar, Cookie enfrenta un obstáculo, es positiva a leucemia felina (FeLV). Esta condición no le impide llevar una vida normal ni le restringe la convivencia con personas, perros u otros gatos que compartan el mismo diagnóstico. Lamentablemente, el estigma alrededor de su condición ha dificultado su proceso de adopción.

Actualmente, la gatita permanece en el cubículo de una clínica veterinaria. Aunque recibe atención y cariño por parte del personal médico, la Fundación Por Amor a Rocky señala que un entorno hospitalario no sustituye el calor de una familia. Cookie necesita un espacio donde pueda moverse, tomar el sol y desarrollarse como cualquier cachorro de su edad.

¿Cómo adoptar a Cookie?

Si desea darle una oportunidad y convertirse en la familia que esta pequeña necesita, descargue el formulario de adopción en la cuenta de Instagram @rockyadopcion.

Cuando envíe la información requerida, la fundación va a iniciar el proceso de evaluación recordando que darle un hogar a un animal con un diagnóstico de leucemia felina es un acto de empatía que transforma vidas.

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