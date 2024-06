Algunos felinos adquieren el mal hábito de jugar con los cables de energía. Foto: Pixabay

Los gatos son animales ideales para cualquier hogar: pueden brindar amor y compañía y, a diferencia de los perros, no requieren de tanta atención. Aun así, tener un minino es toda una responsabilidad, especialmente cuando se trata de un cachorro. Su deseo de explorar y de conocer el mundo que le rodea puede hacer que se meta en algún problema.

En las casas hay muchas cosas que representan un peligro para los gatos, lo más grave es que algunas de ellas pasan desapercibidas para las personas. Por esta razón, los tutores deben estar bien informados sobre todo aquello que puede poner en riesgo la vida de su mascota. Esto evitará accidentes innecesarios en el hogar.

Estas son algunas cosas de las casas que pueden ser muy peligrosas para los gatos:

Cables y tomas de electricidad

A los gatos les encanta jugar con cables, hilos y cuerdas. Sin embargo, ellos no diferencian entre lo que es un juguete y lo que no. Algunos felinos adquieren el mal hábito de jugar, e incluso, de morder los cables de energía. Este comportamiento es uno de los más peligrosos para la mascota, los cables en mal estado pueden ocasionar un incendio y en el peor de los casos, los felinos pueden electrocutarse y morir.

Por esta razón, los expertos en comportamiento felino aconsejan no dejar cables peligrosos al alcance de los gatos. Especialmente cuando no hay nadie en casa.

Medicamentos y sustancias tóxicas

De acuerdo con Gabrica, la empresa que desarrolla el mercado de las mascotas, los medicamentos y las sustancias tóxicas pueden llegar a ser un problema muy serio para los animales jóvenes. De hecho, suelen ser la principal causa de intoxicación o envenenamiento.

Lo mejor es asegurarse de que el minino no tenga acceso al botiquín de primeros auxilios o a los demás lugares donde se guardan los medicamentos, así como los productos de limpieza o sustancias tóxicas.

Alimentos indebidos y basura

Algunos alimentos humanos son tóxicos para los gatos, por lo que es importante tener presente cuáles son y no dárselos nunca al animal. Por otro lado, si el depósito de desechos está al alcance del minino, él podría, por curiosidad, apetito o instinto, intentar tomar algo de él e ingerir cosas indebidas como huesos, envoltorios e incluso comida que puede ser sumamente tóxica. Ante esto, lo recomendable es mantener el tarro de la basura lejos del alcance de la mascota, sin importar su edad o especie.

Plantas tóxicas

A los gatos les encanta el catnip, esta hierba similar a la menta que les genera efectos euforizantes. No obstante, esto no quiere decir que todas las plantas sean buenas para ellos. Algunas pueden ser perjudiciales al causar trastornos gastrointestinales e intoxicación. Lo más aconsejable es mantener a los felinos alejados de las plantas, en especial si no se sabe con exactitud si son seguras o no para ellos.