¿Cuál es la mejor forma de socializar a un gato? Siga estos consejos

La llegada de un gato a la familia siempre es motivo de felicidad, sin embargo, también implica una gran responsabilidad. Desde el primer momento, usted debe velar por el bienestar, cuidado y protección del animal. Y la mejor manera de hacer esto, según expertos, es desarrollando una buena socialización en el felino, así evitará problemas de comportamiento a futuro y hará que la convivencia en el hogar sea más agradable y sana.

“La socialización de un gato consiste en desarrollar la confianza del animal para que se habitúe a la presencia y a la relación con otras personas y animales, sin asustarse ni sentirse incómodo”, explica Experto Animal en su página web.

Teniendo en cuenta que la socialización es crucial para que el gato se adapte a su nuevo hogar y, de paso, tenga una buena relación con el resto de las personas y mascotas, en La Red Zoocial le brindamos algunos consejos para que este proceso sea más fácil de realizar. Tome nota.

Esta etapa es esencial en la vida de los gatos. Mediante la socialización, el animal conocerá su nuevo entorno (dónde está su comida, cama, juguetes, arenero), sus límites (lo que está bien o mal), y aprenderá a confiar en las personas y en otros animales. “En este momento se produce el reconocimiento de especies amigas, por ello, el gato debe relacionarse con todo tipo de personas, como son niños, adultos y ancianos, pero también animales con los que va a convivir y distintos tipos de objetos u entornos”, indica el portal Experto Animal.

Un gato con una mala socialización, explican los expertos, puede tener más problemas a la hora de interactuar con otros seres, pues puede mostrarse tímido, nervioso y hasta agresivo. “Un gato que experimente una socialización deficiente o nula puede llevar a mostrar actitudes negativas y la aparición de problemas del comportamiento que serán complicados de trabajar en su etapa adulta”, agrega el portal.

Por eso es tan importante una buena socialización, así evitará problemas de comportamiento a futuro y la convivencia en el hogar será más placentera.

Lo primero que recomienda Experto Animal es brindarle un espacio propio y seguro al animal, donde se sienta cómodo y pueda acudir en caso de estar estresado, nervioso o asustado. “Los primeros días respetaremos su espacio, sin embargo, intentaremos jugar con él, acariciarlo y hablarle con voz suave y calmada. El objetivo es crear un vínculo con él a través del refuerzo positivo”, explica el portal.

En este caso también es importante que, además de la presencia de las personas del hogar, el gato se acostumbre a los desconocidos. Por ejemplo, puede pedirle a sus amigos o familiares que vayan de visita y ver cómo reacciona el felino. Lo más probable es que, al principio, se muestre reacio a salir de su escondite, pues es una persona totalmente nueva, pero, con el pasar del tiempo, puede que tome más confianza y salga poco a poco. “Es importante que no lo fuerce a tener contacto si no quiere, ya que puede ser contraproducente y obtendríamos el efecto contrario al que queremos conseguir. Es mejor atraerlo utilizando palabras amables, juguetes o golosinas”, agrega Experto Animal.

Tenga presente que el proceso no será igual en todos los gatitos, pues aquellos que fueron maltratados o abandonados en el pasado, pueden mostrarse más cerrados, sin embargo, con mucha paciencia y cariño, logrará acercarse a ellos.

Para esto, lo más importante es explicarles a los niños que los gatos no son juguetes, son seres vivos que merecen ser cuidados, respetados y tener una vida digna y libre de maltratos. Una vez los niños tengan claro esto, siga los siguientes pasos:

1. Permita que los niños conozcan al animal desde lejos.

2. Deje una prenda o juguete del pequeño en el espacio del animal para que este reconozca su olor.

3. Deje al niño y al animal en un mismo espacio para que se conozcan (siempre con la presencia de un adulto). No fuerce el encuentro y, si es posible, deje que el gato sea quien se acerque primero.

4. Una vez el animal se haya acercado, enséñele al niño en qué lugares puede acariciarlo.

5. También, enséñele cuáles lugares son los prohibidos para acariciar.

“Ayúdele a los niños a reconocer cuando el gato está relajado y cuando se está poniendo tenso. Si los niños son todavía muy pequeños, habrá que vigilar todas las interacciones para evitar malentendidos. Además, los más pequeños pueden asustar al gato con sus movimientos bruscos y pueden ser especialmente insistentes a la hora de acariciarlo o interactuar con él”, asegura la Fundación Affinity.

Todo dependerá del gato y de la socialización que haya tenido. Por ejemplo, si es un gato inseguro y tímido, lo más probable es que se aleje cada vez que vea al animal y opte por ir a su espacio seguro. En este caso, puede usar una barrera para presentarlo o también intercambiar algunos juguetes para que reconozca al otro por medio del olor. La clave en este proceso, de nuevo, es la paciencia. Nunca ponga a su gato en una situación en la que pueda pelearse con el otro animal.

“Los animales se reconocen parcialmente a través del olfato. Por lo tanto, cuando le presente a su gato un perro o un gato, intente mezclar su olor. Acaricie a uno y luego al otro para que se transfiera el olor, intercambiando también, por ejemplo, sus mantas. De esta forma empezarán a asociar las cosas agradables (dormir cómodamente y ser abrazados) con el olor del otro animal”, dice Purina.

En esta nota le contamos cómo hacer que su perro y gato se lleven bien y sean mejores amigos.

Aunque la socialización de un gato adulto es más complicada que la de un cachorro, no es algo imposible de hacer. Con paciencia, cariño y tiempo de calidad, puede hacer que su gato tenga una buena relación con usted y con los otros animales que habitan en el hogar.

Trate con amabilidad al gato, bríndele su propio espacio, no lo fuerce a hacer algo que él no quiere y, principalmente, no lo maltrate. Siguiendo estas pautas, y los consejos mencionados anteriormente, hará que este gato adulto se gane su confianza y sean mejores amigos.

