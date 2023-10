¿Cuál es la raza de gato más saludable?

Las dos expertas concuerdan en que la salud de los gatos depende bastante de las condiciones de vida que ellos reciben. Foto: Ari Suárez en Unsplash - Ari Suárez en Unsplash

Se estima que los gatos domésticos tienen la posibilidad de vivir entre 12 y 17 años. Pero, con los cuidados adecuados, y con un propietario que decida tomar todas las precauciones de salud posibles, los felinos pueden vivir mucho más tiempo.

Múltiples cuidados que reciben los gatos pueden aumentar o disminuir su expectativa de vida, como la nutrición que se les brinda, su estilo de vida, su genética y su raza. De hecho, otra estrategia de cuidado recomendada por expertos es la de mantener al animal al interior del hogar en la mayor medida posible, para evitar que contraiga enfermedades infecciosas, traumas y parásitos.

La “etología holística felina” consiste en el estudio del comportamiento de los gatos, que abarca todas las dimensiones de los animales con los que se trabaja. Por ello, no solo se observa de forma aislada el comportamiento o la genética, sino que se analiza todo en conjunto. Esta ha sido la especialidad de Paola Cardona, apasionada por comprender el comportamiento felino y los factores que lo influyen. En su profesión, se integra el comportamiento de los gatos, la salud física, el ambiente, la familia, entre otros factores que determinan el bienestar de un gato.

Paola Cardona le comentó a La Red Zoocial que el felino que más posibilidades tiene de llevar una vida sana es el criollo. “Desde mi opinión, los gatos más saludables son los llamados ‘común europeo’, o mal llamados ‘criollos’ y ‘mestizos’, es decir, los felinos que no tienen razas modificadas genéticamente o que no son razas creadas por el humano”, explica la experta. “Su variabilidad genética, y las mezclas que hay entre ellos, tan diversas y distintas, hacen que su sistema sea más fuerte, al contrario de lo que pasa entre razas demasiado modificadas genéticamente y demasiado cruzadas entre parientes”, comenta.

Angélica Ruales, médica veterinaria integrativa y especialista en medicina interna, le comentó a La Red Zoocial que los gatos criollos, en general, deben ser más sanos en cuanto a enfermedades genéticas, debido a que carecen de ellas en una alta proporción por sus cruces.

No obstante, las dos expertas concuerdan en que esto depende bastante de las condiciones de vida que tienen los felinos, pues los gatos criollos que se encuentran en refugios y en situación de abandono tienen muchas más posibilidades de adquirir virus y enfermedades. Por ello, la expectativa de vida y salud de los felinos depende de los cuidados que reciba el gato y su genética, que varía un montón en casos específicos.

“Los gatos de raza suelen ser más delicados, debido a la manipulación genética que sufren, además del estrés que experimentan por las condiciones que viven en criaderos, que los pueden volver más susceptibles a enfermedades”, explica Paola Cardona.

Entonces, si bien los criollos pueden ser menos propensos a enfermarse, las situaciones específicas de cuidado y prevención que experimente un gato es lo que mayoritariamente determinará su calidad de vida y salud.

Una raza de gato popular es la persa, que suele tener una enfermedad genética heredada conocida como “la poliquística renal”. También, esta raza suele tener bastantes problemas respiratorios, por la deformidad que la manipulación genética ha generado en sus rostros. Gracias a esto, ellos suelen tener una cara chata, que no les deja respirar bien, les puede generar deformidades en sus dientes y glándulas lagrimales, así como un sistema inmune menos fuerte que el de un gato normal.

Los gatos británicos, que también tiene una mezcla con las razas persa, pueden tener problemas en la columna vertebral. Los bengalíes, una raza que todavía no se acostumbra a vivir de forma doméstica, pueden tener problemas de salud relacionados con estrés, porque no se les ofrecen las condiciones de vida que necesita un gato que todavía no está acostumbrado a vivir en cautiverio. “El estrés también genera mucha enfermedad en gatos, y si el gato es susceptible a tener enfermedades por su genética, es una combinación que no es buena para los felinos”, comenta Paola Cardona.

No obstante, algunas personas caen en el error de creer que los felinos que viven en una casa, automáticamente viven bien. “Varios gatos que viven en casa no tienen suplidos sus comportamientos naturales, no pueden ser gatos ni expresar lo que ellos son, lo que genera estrés, reduce su sistema inmune, su calidad de vida, lo que genera enfermedades”, reconoce Paola Cardona. Otros factores que pueden disminuir la salud de los felinos es una mala alimentación, los pocos estímulos o la carencia de entretenimiento, que tengan estímulos olfativos negativos o que no se les permita escalar, cuando ellos aman las alturas.

También, es esencial que estos animales reciban las vacunas y cuidados necesarios por parte de veterinarios, así como los procesos de castración u esterilización. “Los felinos encerrados que no están castrados sufren más estrés que los gatos encerrados que están castrados y esterilizados”, concluye Paola Cardona.

El portal PetMD afirma que las razas mixtas podrían verse afectadas con menor frecuencia por enfermedades hereditarias que los felinos de raza pura. No obstante algunas especies tienen una mayor expectativa de vida. A continuación, la lista de felinos que más pueden vivir, según información de los portales HillsPet y PetMD.

Azul ruso: tienen una esperanza de vida que oscila entre los 15 y 20 años.

Siamés: tiene una expectativa de vida que oscila entre los 15 y 20 años.

Maine coon: tiene una expectativa de vida de entre 10 y 13 años.

Curl americano: con una expectativa de vida entre los 9 y 13 años.

Esfinge: expectativa de vida entre los 8 y 14 años.

Savannah: expectativa de vida entre los 8 y 13 años.

Persa: con una expectativa de vida entre los 8 y 11 años.

