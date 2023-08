“La enfermedad de los gatos sociales”: mitos y verdades en torno a la leucemia felina

Incluso los gatos que están encerrados en el hogar todo el tiempo pueden contagiarse, por lo que es recomendable aplicar la vacuna entre la semana ocho y nueve de vida. Foto: Unsplash

Isabella Gómez es una rescatista de animales, que ha dedicado 10 años de su vida a recoger gatos, esterilizarlos, alimentarlos y darlos en adopción. En uno de sus trayectos, encontró a un gato que cojeaba de una pata y se encontraba en malas condiciones. Después de llevarlo al veterinario, descubrió que el animal tenía leucemia felina.

Entre los principales signos que reconoció en el gato, se encontraban la hipersalivación, la delgadez y tener un pelaje opaco. “Estos casos sí afectan al rescatista, de forma física, económica y emocional. Lamentablemente, el animal no tiene cura, solo tratamiento de soporte de acuerdo a los síntomas que está presentando”, explica Isabella Gómez.

Gabriel García es un médico veterinario y gerente técnico de la Unidad de Negocio de animales de compañía de MSD Salud Animal en Colombia, compañía farmacéutica del país. El experto asegura que esta es una enfermedad poco difundida a nivel general, comparado con otras infecciones, como la rabia. No obstante, existen múltiples mitos en torno al desarrollo de esta patología, que dificultan su tratamiento correcto. “Varios tutores creen que porque su gato no sale de la casa, entonces no es necesario vacunarlo contra la leucemia felina. Otras personas creen que, porque su gato tiene esta enfermedad, entonces su animal se va a morir automáticamente. Ambas cosas no son ciertas”, relata el experto.

Este es un virus que puede contagiarse de distintas maneras, especialmente a través de la interacción con felinos infectados, motivo por el cual la llaman “la enfermedad de los gatos sociales”. Entre las formas de contagio, se encuentran la saliva, las agresiones por parte de otros felinos, los juegos, o incluso las interacciones madre-hijo, al momento de gestación o de lactancia, cuando el gato bebé está siendo amamantado. “No está del todo confirmado, pero hay indicios que sugieren que las pulgas y las garrapatas también pueden ayudar a transmitir esta enfermedad”, explica Gabriel García.

Incluso, en medio del encierro, los gatos del hogar pueden contagiarse. “Ha habido casos de gatos que son negativos para leucemia felina y nunca salieron de la casa, pero terminan contagiándose del virus. ¿Por qué? Puede ser por una hospitalización, una salida, una cobija para una toma simple de muestra en una clínica veterinaria, en donde no hubo una buena desinfectación. Por esto, siempre es recomendable vacunarlos”, afirma Angélica Ruales, médica veterinaria integrativa y especialista en medicina interna.

La veterinaria también explica que esta enfermedad puede ser padecida por bastantes gatos que son rescatados en las calles. Además, esta patología se contagia, en cualquier etapa de la vida, a través de mordeduras o contacto con gatos infectados. “Esta es una enfermedad que es prevenible, pero que no se previene porque tiene vacuna, y las personas no la aplican”, comenta la experta.

Existen pacientes que tienen su sistema inmunológico afectado, por lo que aparecen otras enfermedades concomitantes. Angélica Ruales comenta que este virus es uno de los pocos que existen que pueden producir cáncer. Los gatos presentan síntomas como inflamación de los ganglios linfáticos y signos digestivos, como vómitos, diarreas crónicas, entre otros. La veterinaria también afirma que los gatos con leucemia pueden estar expuestos en un 40 o 50% a también contagiarse del sida felino.

Cabe resaltar que la leucemia felina es causada por un “retrovirus”, es decir, un virus con una predisposición especial por las células del sistema inmune. Esto quiere decir que puede haber otros signos, como la anemia, la aparición de cáncer o tumores en gatos, entre otras enfermedades, como la neumonía, gingivitis o infecciones de la piel. Del mismo modo, es difícil determinar un tiempo exacto sobre la manifestación de esta enfermedad. Puede haber gatos que han vivido cinco o seis años en la calle, los dueños se los llevan a casa y hasta que realizan la prueba, se percatan de que tienen el virus.

Del mismo modo, la leucemia felina no está relacionada con aspectos genéticos, ni existen razas que estén más predispuestas a contraer el virus. Todos los gatos que no están vacunados se encuentran en riesgo de ser contagiados. “Pero existen estrategias para fortalecer el sistema inmune. Si yo tengo un gato que viene de una madre que estuvo vacunada, que alcanzó a tomar leche durante bastante tiempo, que estuvo bajo ciertas condiciones durante toda la infancia, su sistema inmune estará mucho más preparado para hacer frente”, explica Gabriel García.

Es recomendable que la vacunación se realice entre la semana ocho y nueve de vida. “La vacuna no es cien por ciento efectiva. Ninguna vacuna, ni siquiera la que nos aplicamos los seres humanos, es cien por ciento efectiva. Pero sí estamos disminuyendo un poco el riesgo de contagio”, explica Gabriel García.

Actualmente, la vacunación en los gatos se realiza en extremidades bajas, como en la cola. Además, se ponen siempre las mismas vacunas, para evitar inflamaciones. “A varios médicos veterinarios les da miedo aplicar esta vacuna, porque hay reportes que indican que esto puede producir sarcomas cutáneos. No obstante, esto no necesariamente está ligado a la vacunación, sino a la aplicación constante de cosas que pueden inflamar la piel de los gatos”, comenta Angélica Ruales

Esta enfermedad no se transmite a los seres humanos, ni a otros animales, de los que se tenga conocimiento. “Esta es una enfermedad específica viral felina. Estos son virus específicos felinos, que no pueden contagiarse en otras especies, ni humanos ni perros, que se sepa hasta ahora”, asegura Angélica Ruales.

La principal recomendación es la vacunación de los gatos, no solamente con esta enfermedad, sino con todas las demás patologías.

También, es necesario tener al día los esquemas de desparasitación interna y externa, porque el gato positivo podría ser más susceptible al desarrollo de otras enfermedades.

Del mismo modo, es necesario tener al animal en buenas condiciones de salud y alimentación, pues la comida es esencial para que el sistema inmune se defienda de las agresiones del entorno.

En lo posible, se debe conocer el estatus de los felinos. Para ello, se debe conocer si en el hogar hay un felino positivo, para evitar contagiar a otros gatos.

Es necesario prestar atención a las condiciones de salud particulares de los gatos. Felinos que no estén comiendo o que estén perdiendo peso de manera progresiva muestran una señal de alarma, para consultar al médico veterinario.

Acudir donde el médico veterinario con frecuencia, para hacer chequeos clínicos, para conocer su peso, sus dientes y realizar las vacunaciones en los tiempos recomendados.

Si el tutor llega a notar que el felino está tardando en crecer más de lo normal, esto puede ser una señal de alarma, que también podría indicar que su desarrollo no está bien.

Es recomendable mantenerlo bien alimentado y vigilado, pues los felinos con leucemia están más expuestos a otras enfermedades.

Es necesario asegurarse que el gato no tenga contacto con otros felinos.

Asesorarse con los médicos veterinarios para que la prueba única no sea un test viral, sino que existan otro tipo de pruebas que brinden indicios de que este paciente tiene el virus.

La vacuna se debe colocar con pruebas negativas.

